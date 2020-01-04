'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (04 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, sebze graten tarifi, sebzeli pilav tarifi ve ev yapımı kakaolu puding var.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz tarhana

- 1 Çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba kaşığı tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Sebze graten tarifi

Sebze graten malzemeleri

- 4 Adet patates

- 3 Adet patlıcan

- 4 Adet kabak

- 4 Adet biber

- 3 Adet domates

- 2 Adet havuç

- 1 Su bardağı bezelye

- 3-4 Diş sarımsak

- 1 Çay bardağı sıvı yağ

- Baharat(Pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, kekik )

- Tuz

Beşamel sos için

- 3 Su bardağı süt

- 2, 5 yemek kaşığı un

- 1 Yemek kaşığı tereyağ

- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Karabiber

-Tuz

Sebze graten üzeri için

- Kaşar peynir

Sebze graten yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp doğrayalım ve tuzlu suda on beş dakika bekletelim. Bu arada diğer sebzelerin de kabuklarını soyup hepsini küp küp doğrayalım ve derin kabın içine alıp içine patlıcanları baharatları tuzu ve yağı döküp güzelce hepsini harmanyalım ve fırın tepsisine döküp eşit şekilde yayalım önceden ısıtılmış fırında 200 °de pişirelim. Bütün sebzelerin iyice pişmesi için spatula ile mutlaka arada karıştıralım yoksa sebzelerin bir kısmı çiğ kalabilir. Sebzeler pişerken beşamel sosu hazırlayalım ;Yağları eritip unu dökelim iki üç dakika kavurduktan sonra yavaş yavaş sütü döküp çırpma teliyle pişinceye kadar sürekli karıştırıp son olarak tuzu biberide döküp ocağın altını kapatalım. Beşamel sos bekledikçe kıvamı koyulaşıyor (İçine biraz süt döküp açabilirsiniz) veya sebzelerin pişmesine yakın hazırlayabilirsiniz. Pişen sebzelerin üzerine beşamel sosunu döküp her tarafına yaydıktan sonra kaşar peynirini serpiştirelim peynirler eriyip kızarana pişirip fırından çıkartalım. Sebzeli graten hazır afiyet olsun.

Sebzeli pilavı tarifi

Sebzeli pilavı malzemeleri

- 1.5 su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı şehriye

- 1 adet kapya biber

- 1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)

- 1 su bardağı bezelye

- 1 su bardağı tavuk suyu

- 1,5 bardak su ( kaynar su)

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

Sebzeli pilavı yapılışı

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

Kakaolu puding tarifi

Kakaolu puding malzemeleri

- 4 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

- 3 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 paket vanilya

- 1 tatlı kaşığı tereyağı

Kakaolu puding yapılışı

Orta boy tencere içerisine sütü alın. İçine şeker, un, nişasta ve kakaoyu ekleyin. Güzelce çırpın. Bütün malzemeler karıştıktan sonra tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin. Üzeri göz göz olup kıvamı yoğunlaşınca ocaktan alın ve hemen tereyağı ile vanilyayı ekleyip karıştırın. İçinde tereyağını iyice eritip karıştırdıktan sonra sunum kaplarınıza ekleyin. Soğuk servis edin.

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