'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (05 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yoğurt çorbası tarifi, pırasa yemeği tarifi, mücver tarifi ve ağlayan kek tarifleri var.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı pirinç

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Pırasa yemeği tarifi

Pırasa yemeği malzemeleri

- 4-5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

- 2 adet havuç

- 2 adet domates

- Yarım yemek kaşığı domates salçası

- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Tencereye sıvı yağ alınarak salça eklenir ve kavrulur. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3dk hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir.

Mücver tarifi

Mücver malzemeleri

- 3 adet kabak

- 2 adet yumurta(çırpılmış)

- 1 adet havuç

- 3 kahve fincanı un

- 1 demet taze soğan

- 1 demet dereotu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Mücver yapılışı

Bol suda yıkadığınız kabakları rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Mücveri sulandırmaması için rendelenmiş kabakların elinizle sıkarak suyunu çıkartın. Geniş bir kapta rendelenen kabakları, havucu, 2 adet çırpılmış yumurtayı, 1 demet taze soğanı, 1 demet dereotunu, 1 tatlı kaşığı tuzu, karabiberi ve 3 kahve fincanı unu birleştirin. Tüm malzemeler birbiriyle harmanlanıp, macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırın. Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayın.Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıt yardımıyla süzerek servis edebilirsiniz.

Ağlayan kek tarifi

Ağlayan kek malzemeleri

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 çay bardağı kakao

Ağlayan kek üzeri için

- 2 paket krem şanti

- 1 paket hazır çikolata sosu

Ağlayan kek yapılışı

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.

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