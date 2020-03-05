'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (05 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, pirinçli soğan dolması tarifi, piyaz tarifi ve tiramisu tarifi var.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeleri

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 su bardağından biraz az

4 su bardağı su

Karabiber

Tuz

1 Yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

Pirinçli soğan dolması tarifi

Pirinçli soğan dolması malzemeleri

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı su

2 çorba kaşığı soya yağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 fincan tavuk suyu

1 diş sarımsak

1 - 2 demet dereotu

Pirinçli soğan dolması yapılışı

Bir tavada yağı kızdırıp pirinçleri kavurun. İçine ezilmiş sarımsak, kıyılmış dereotu, tuz ve kırmızı biberi ekleyip biraz daha kavurun. Pirinçler göz göz olunca 1 fincan tavuk suyunu ekleyip çekene kadar kaynatın. Soğanların kabuklarını soyup ortadan ikiye ayırın. İçlerine hazırlamış olduğunuz pirinçli karışımdan doldurun ve fırın kabına dizin. Dolmaların üzerine kaşar peynir rendesi serpip 20 dakika soğanlar pişene kadar fırınlayın.

Piyaz tarifi

Piyaz malzemeleri

1,5 su bardağı haşlanmış fasulye

2 orta boy soğan

1 orta boy domates

2 adet yeşil biber

Yarım demet maydanoz

Piyaz sosu için:

Yarım limon

1 çay bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı sirke

Tuz

Piyaz yapılışı

Haşlanmış fasulyeleri salata tabağına alın. Piyazlık doğranmış soğanları ve ince ince kıyılmış maydanozu birbirine karıştırın. Domatesleri ufak küpler halinde doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Fasulyeye sırasıyla soğanı ekleyip karıştırın. Daha sonra domateslerin ekleyip karıştırın ve son olarak biberleri ekleyip karıştırın. Sirke, limon suyu ve zeytinyağından yaptığınız sosu üzerinde gezdirin. Tuzu ekleyip servis edin.

Tiramisu tarifi

Tiramisu malzemeleri

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 vanilin

2 yemek kaşığı kakao

2 çay bardağı un

Keki ıslatmak için;

Yarım su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu muhallebisi için;

1 yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 kaşık tepeleme un

2 buçuk su bardağı süt

2 yemek kaşığı labne (100 gr)

Tiramisu üzeri için;

Kakao

Tiramisu tarifi yapılışı

Yumurta ve şeker 5 dakika çırpılır. Diğer malzemeler eklenir ve yağlanmış unlanmış turta kalıbına dökülür. 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirilir. Muhallebi için labne hariç bütün malzemeler karıştırılır ve kaynayınca altı kapatılır ve labne peyniri eklenip çırpılır. Kek fırından çıkınca ılık suyla eritilmiş kahveli suyla ıslatılır. Üzerine muhallebi dökülür ve kakao elenerek süslenir.