'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (05 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ekşili köfte çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, erişte tarifi ve krem karamel var.

Ekşili köfte çorbası tarifi

Ekşili köfte çorbası malzemeleri

- 250 gr kıyma

- Yarım çay bardağından bir parmak fazla ince bulgur veya pirinç

- Karabiber, kimyon, yenibahar, kekik, nane, tuz

- 2 Su bardağı yoğurt

- 1 Tepeleme çorba kaşığı un

- 1 yumurtanın sarısı

- 1 Limonun suyu

- 1 Buçuk litre su

- 1 Adet et bulyon

Köfteleri hazırlamak için kıyma, bulgur ve baharatları bir kaba alın ve iyice özleşinceye kadar 5-8 dk yoğurun. Bir tepsinin tabanını un ile kaplayın. Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz ortasıyla yuvarlayın, ihtiyaç duyarsanız parmağınızla avucunuza biraz su sürebilirsiniz. Yuvarlanmış köfteleri un kaplı tepsiye koyun. Köfteler tamamlanınca büyükçe bir tencereye 1 buçuk litre su koyup kaynatın ve et bulyonu ekleyin. Bu sırada terbiyeyi hazırlamak için geniş bir kaba yoğurdu alın, üzerine unu eleyin, bir yumurta sarısını ve limonu ekleyin. İyice karıştırın ve köftelerin kaynadığı sudan iki kepçe sıcak suyu yavaşça ve sürekli karıştırarak terbiyenin olduğu karışıma ekleyin. Hazırlanan terbiyeyi yavaşça ve yine karıştırarak köftelerin üzerine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 20-25 dk pişirin. Pişen çorbanın üzerine istediğiniz miktarda yağın içinde hazırlayacağınız nane ve kırmızı biberli sostan dökün, tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi malzemeleri

- 4 adet patates

- 4 adet yeşil biber

- 2 adet domates

İzmir köfte kızartmak için:

- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

İzmir köftesi için:

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 1 adet rendelenmiş kuru soğan

- 3 yemek kaşığı galeta unu

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

İzmir köfte sosu için:

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet rendelenmiş domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1/2 çay kaşığı tuz

Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Erişte tarifi

Erişte malzemeleri

- 2 su bardağı erişte

- Yeteri kadar su (kaynar)

- Tuz

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağ

Orta boy genişliğinde bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyulur ve üzerine 2 su bardağı erişte dökülür. Orta ateşte hafif renk değiştirinceye kadar kavrulur. Daha sonra üzerini yarım parmak geçecek kadar su eklenir. Damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Erişteler yumuşayıncaya kadar haşlanır. Piştikten sonra süzgeç yardımıyla erişteler süzülür. Erişteyi haşladığınız tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup eritilir. Eriyen tereyağın üzerine süzülmüş erişteler eklenir. 2 - 3 defa karıştırıldıktan sonra eriştenin altı kapatılır. 5 dakika dinlenince servise hazır.

Krem karamel malzemeleri

- 7 yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 paket vanilya

- 1 litre süt

Krem karamelin karameli için

- 1 su bardağı toz şeker

- 6 yemek kaşığı su

Toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya koyun. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kasede yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.