'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yoğurt çorbası tarifi, sebzeli köfte tarifi, domatesli arpa şehriye pilavı tarifi ve elmalı kurabiye tarifi var.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı yoğurt

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Sebzeli köfte tarifi

Sebzeli köfte malzemeleri

1 patates

1 pırasa

2 havuç

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

Yarım su bardağı mısır

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

3 - 4 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sebzeli köfte kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Sebzeli köfte sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates püresi

1 çay bardağı krema

1 - 2 tatlı kaşığı acı sos

Tuz

Karabiber

Sebzeli köfte yapılışı

Tavaya zeytinyağı ekleyip kızdırın. İnce ince doğranan pırasayı ekleyin ve soteleyin. Pırasa hafif yumuşamaya başlayınca rendelenen havucu ve patatesi ekleyin (patatesi rendeleyince suyunu süzün). Patates ve havuç sotelenince diğer sebzeleri de ekleyin. Ocaktan alın. Derin bir kaseye malzemeyi alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine 1 yumurta, kaşar peyniri, unu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavada yağı ısıtın. Köfte harcından yemek kaşığı dolusu alıp tavaya aktarın. Köftelerin her iki tarafını da kızartın. Servis tabağına alın. Diğer yanda sos tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Domates püresini ekleyip 1 dakika pişirin. Kremayı ekleyip karıştırın. 2 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra acı sos, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Köftelerin üzerine acı sos gezdirip servis yapın.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

2 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı domates rendesi

2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

1 adet çarliston biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Elmalı kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye malzemeleri

4 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

1/3 su bardağı yoğurt

1/3 su bardağı sıvı yağ

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı limon suyu

Elmalı kurabiye iç harcı için:

4 adet kırmızı elma(rendelenmiş)

1/2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Elmalı kurabiye yapılışı

Rendelenmiş elmayı tavaya alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin. Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın. Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırıyorum. Derin bir kasede, tereyağı sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin. Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan yumuşak olan bir hamur elde edin. Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın. Hamuru tezgahta güzelce açın. Yuvarlak şekiller çıkarın. Yuvarlak kurabiye hamurunun tam ortasına elmalı harçtan koyun ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin. Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelen kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.