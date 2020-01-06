'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, karışık kızartma tarifi, körili tavuklu pilav tarifi ve muzlu muhallebi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Karışık kızartma tarifi

Karışık kızartma tarifi malzemeleri

- 3 adet orta boy patlıcan

- 2 orta boy patates

- 2 orta boy havuç

- 4 adet orta boy kabak

- 10 adet köy biberi

Karışık kızartma domates sos için:

- 4 adet büyük boy domates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 4 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

- 2 dal taze kekik

Karışık kızartma yapılışı

İlk olarak patatesin ve havucun kabuklarını soyup dilimleyin ve patatesler kızartmak için kızartma tenceresindeki kızgın yağın içine atın. Bu arada patlıcan ve kabakları alacalı soyun ve dilimleyin. Patlıcanları kararmaması için tuzlu suya bastırın. Sırasıyla havuçları, kabakları ve patlıcanları kızartın. En son olarak biberleri kızartın. Bütün sebzeler kızarınca ayrı bir tavada domates sosu hazırlayın. Bol suda yıkayıp ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri rendeleyin. Sarımsakların kabuklarını soyup yarısını küçük küpler halinde doğrayın. Kalan sarımsakları bütün olarak bırakın. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Bütün halde bıraktığınız sarımsakları kızgın yağda 1 dakika kadar çevirip aroması yağa geçtiğinde kenara alın. Rendelenmiş domatesleri ve biber salçasını ekleyip karıştırın. Doğranmış sarımsakları ekleyip kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. Arzuya göre bir miktar sıcak suyla kıvamını açın. Toz şeker, tuz, karabiber ve taze kekikle çeşnilendirin. Son olarak üzüm sirkesini ekleyip 2 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp ocaktan alın. Hazırladığınız sosu kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirip soğuk ya da ılık olarak sevdiklerinize ikram edin.

Körili tavuklu pilav tarifi

Körili tavuklu pilav malzemeleri

- 2 küp Tavuk Suyu Bulyon

- 2 su bardağı baldo pirinç

- 3 su bardağı sıcak su

- 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 200 g tavuk göğsü

- 1 tatlı kaşığı köri

- 1 tatlı kaşığı zerdeçal

- 2 adet havuç

Körili tavuklu pilav yapılışı

Geniş tabanlı bir pilav tenceresine ayçiçek yağını ekleyin.Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın. Şeritler halinde doğranmış tavuğu ekleyin. 1-2 dakika orta ateşte kavurun. Kabukları soyulmuş ufak ufak doğranmış havuçları da ekleyip 2 dakika kadar kavurun. Köriyi ekleyin. 2 küp Tavuk Suyu Bulyon’u 3 su bardağı sıcak suda eritip zerdeçalla beraber tencereye ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Muzlu muhallebi tarifi

Muzlu muhallebi malzemeleri

- 5 su bardağı süt

- 4 yemek kaşığı buğday nişastası

- 4 yemek kaşığı un

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 3 adet muz

- 1 paket vanilya

Üzeri için

- 80 gram bitter çikolata veya 10 adet bebe bisküvisi

Muzlu muhallebi yapılışı

Soğuk süt, buğday nişastası, un ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırdığınız malzemeleri kısık ateşte ve aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Koyulaşmaya başlayan muhallebi karışımına vanilya ekleyip kısa bir süre daha pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebiyi oda sıcaklığında dinlendirin. Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu püre haline getirin. Muz püresini hazırladığınız muhallebiye karıştırarak çırpıcıyla pürüzsüz hale getirin. Servis kaselerine paylaştırdığınız muhallebiyi buzdolabında soğutun. Servis yapacağınız zaman üzerine bitter çikolata veya bebe bisküvisi rendeleyin. Sunum için üzerine 2 dilim muz da ekleyebilirsiniz.

İpucu

Muhallebi karışımını kısık ateşte ve aralarda karıştırarak pişirmeye özen gösterin. Vanilyayı ocağın altını kapatmadan 1 dakika önce ekleyin.

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