'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (07 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, bostan kebabı tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve kadayıf sarma tarifi var.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

2,5 litre et suyu

4 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

2 yumurta sarısı

Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.

Bostan kebabı tarifi

Bostan kebabı malzemeleri

3 adet bostan patlıcanı

750 gram kuşbaşı dana eti

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Bostan kebabı üzeri için;

Domates

Bostan kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulup ortadan ikiye bölünür. 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Patlıcanlar beklerken etleri pişirin. Kızdırılan tavaya etler eklenip kapağı kapatılır ve rengi dönene kadar pişirilir. Etler suyunu çekmeye başlayınca sıvı yağ eklenir ve bir kaç dakika bu şekilde kavrulur. Üzerine yemeklik doğranmış soğan ve sarımsak eklenip diriliğini kaybedene kadar kavrulur. 1 yemek kaşığı salça, karabiber ve pul biber eklenir. 1 çay bardağı sıcak su ilave edilip etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ocaktan almadan önce tuz eklenir ve iyice karıştırılıp ocaktan alınır. Tuzlu suda bekleyen patlıcanları iyice yıkayıp kurulayın. Daha sonra bol yağda önlü arkalı kızartıp fırın tepsisine alın. Patlıcanların orta kısmını çatalla yada kaşıkla iyice bastırarak çukurlar açın. Pişirdiğiniz eti çukur bölümlere dağıtın. Etlerin üzerine domates dilimleri yerleştirin. Bir kasede 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 bardak sıcak suyla eritin. İsterseniz biraz tuz ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız salçalı sosu tepsideki patlıcanların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında domatesler yumuşayıncaya kadar ortalama 30 dakika pişirin.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

3 biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kapya biber

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

650 gr kadayıf

400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

200 gr margarin

100 gr tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limon

1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.