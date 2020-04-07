'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (07 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, patatesli köfteli yemek tarifi, nohut salatası tarifi ve Kemalpaşa tatlısı tarifi var.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası malzemeleri

2 çay bardağı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Patatesli köfteli yemek tarifi

Patatesli köfteli yemek malzemeleri

200 gram kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kadar un

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı biber

Patatesli köfteli yemek yapılışı:

İlk olarak köfteleri hazırlayın. Kıymanın üzerine bulgur, sarımsak, baharatlar ve tuz ekleyerek iyice yoğurun. Vakit varsa üzerini streçle sarıp 15 dakika dinlendirin. Bir kaba un ekleyin ve ufak ufak yuvarladığınız köfteleri kaba koyup una bulanmasını sağlayın. Soğanları doğrayın ve tencereye sıvıyağ ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Domates salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Küp küp doğranmış patatesleri ekleyin ve 2 dakika daha kavurun. Patateslerin üzerine 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemek kaynamaya başlayınca köfteleri ilave edin ve üzerine baharatlarla tuzu ekleyin. Su miktarı çok azaldıysa yine sıcak su ekleyebilirsiniz. Kısık ateşte köfte ve patatesler pişene kadar pişirmeye devam edin.

Nohut salatası tarifi

Nohut salatası malzemeleri

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

200 gram konserve mısır

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz

Nohut salatası yapılışı

Kırmızı biber ve soğan küçük küçük doğranır. Maydanoz ve dereotu ince ince kesilir. Derince bir kaba malzemeler alınır. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz eklenerek salata karıştırılır, servis tabağına alınır.

İpucu

Nohutları 1 gece öncesinden ıslatırsanız ertesi gün kolay bir şekilde haşlarsınız. Nohut salatanıza isteğe bağlı olarak nar ekşisi ilave edebilir, malzemeleri damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısı malzemeleri

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı margarin

250 gram tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

Hindistan cevizi

Kemalpaşa tatlısı yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerini ufalanmış fındık veya hindistan cevizi ile süsleyin.

İpucu

Tatlının içerisine beyaz peynir yerine, mozarella veya süzme peynir de kullanılabilir. Hamurun kıvamı yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz. Kıvamını tutturabilmek için, hamurun üzerini örtüp 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Hamurları pişirmeye başladığınızda tencerenin kapağını açmayın. 10 dakika sonunda tatlının pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Pişen tatlıları tencereden başka bir kaba dökün ve buzdolabında bekletin. Tatlıları alırken kaşık veya çatal kullanmayın. Aksi halde hamurlar dağılmaya başlayacaktır.