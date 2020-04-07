"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (07 Nisan 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak ezogelin çorbası tarifi, patatesli köfteli yemek tarifi, nohut salatası tarifi ve Kemalpaşa tatlısı tarifleri.
07 Nisan 2020, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, patatesli köfteli yemek tarifi, nohut salatası tarifi ve Kemalpaşa tatlısı tarifi var.
Ezogelin çorbası tarifi
Ezogelin çorbası malzemeleri
- 2 çay bardağı mercimek
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
Ezogelin çorbası yapılışı
Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
Patatesli köfteli yemek tarifi
Patatesli köfteli yemek malzemeleri
- 200 gram kıyma
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kadar un
- 2-3 diş ezilmiş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kırmızı biber
Patatesli köfteli yemek yapılışı:
İlk olarak köfteleri hazırlayın. Kıymanın üzerine bulgur, sarımsak, baharatlar ve tuz ekleyerek iyice yoğurun. Vakit varsa üzerini streçle sarıp 15 dakika dinlendirin. Bir kaba un ekleyin ve ufak ufak yuvarladığınız köfteleri kaba koyup una bulanmasını sağlayın. Soğanları doğrayın ve tencereye sıvıyağ ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Domates salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. Küp küp doğranmış patatesleri ekleyin ve 2 dakika daha kavurun. Patateslerin üzerine 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemek kaynamaya başlayınca köfteleri ilave edin ve üzerine baharatlarla tuzu ekleyin. Su miktarı çok azaldıysa yine sıcak su ekleyebilirsiniz. Kısık ateşte köfte ve patatesler pişene kadar pişirmeye devam edin.
Nohut salatası tarifi
Nohut salatası malzemeleri
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet kuru soğan
- 200 gram konserve mısır
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Yarım limon
- Zeytinyağı
- Tuz
Nohut salatası yapılışı
Kırmızı biber ve soğan küçük küçük doğranır. Maydanoz ve dereotu ince ince kesilir. Derince bir kaba malzemeler alınır. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz eklenerek salata karıştırılır, servis tabağına alınır.
İpucu
Nohutları 1 gece öncesinden ıslatırsanız ertesi gün kolay bir şekilde haşlarsınız. Nohut salatanıza isteğe bağlı olarak nar ekşisi ilave edebilir, malzemeleri damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.
Kemalpaşa tatlısı tarifi
Kemalpaşa tatlısı malzemeleri
Şerbet için
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 2 tatlı kaşığı limon suyu
Hamur için
- 2 su bardağı un
- Yarım tatlı kaşığı karbonat
- 2 yumurta
- 5 yemek kaşığı margarin
- 250 gram tuzsuz taze beyaz peynir
Süslemek için
- Hindistan cevizi
Kemalpaşa tatlısı yapılışı
Şerbeti hazırlamak için; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerini ufalanmış fındık veya hindistan cevizi ile süsleyin.
İpucu
Tatlının içerisine beyaz peynir yerine, mozarella veya süzme peynir de kullanılabilir. Hamurun kıvamı yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz. Kıvamını tutturabilmek için, hamurun üzerini örtüp 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Hamurları pişirmeye başladığınızda tencerenin kapağını açmayın. 10 dakika sonunda tatlının pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Pişen tatlıları tencereden başka bir kaba dökün ve buzdolabında bekletin. Tatlıları alırken kaşık veya çatal kullanmayın. Aksi halde hamurlar dağılmaya başlayacaktır.