'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (07 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, portakallı pırasa yemeği tarifi, havuç tarator tarifi ve bisküvi pastası tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Portakallı pırasa yemeği tarifi

Portakallı pırasa yemeği malzemeleri

- 5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

- 2 adet havuç

- 2 adet domates

- 1 portakal

- 1 orta boy soğan

- Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Portakallı pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. Soğan soyulup yemeklik doğranır ve zeytinyağ eklediğiniz tencerede pembeleşinceye kadar kavrulur. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. İyice yıkayıp kabuğunu sorduğunuz portakallar yemeğin üzerine dizilir. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir. Servis ederken portakallar içinden çıkartılır.

Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklenebilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz ve üzerine patates cipsi koyulabilir.

Bisküvi pastası tarifi

Bisküvi pastası malzemeleri

- 3 paket petibör bisküvi

- 1 paket çikolatalı puding

- 1 paket krem şanti

- 1 litre süt

Bisküvi pastası yapılışı

Öncelikle krem şantiyi hazırlıyoruz. Her markanın kendine göre ölçümü olduğu için üzerindeki tarife göre sütle krem şantiyi hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız krem şantiyi dolaba atıp dondurun. Derin bir tencere de pudingi üzerindeki ölçü tarifine göre hazırlayın. pişen pudingi sıcak haliyle kullanacağız. Dikdörtgen bir borcama ilk sıra üst üste binmeyecek şekilde sırasıyla petibörleri dizin. üzerine sıcak pudingin yarısını dökün. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra pudingin üzerine yine bir sıra üst üste binmeyecek şeklide petibör döşenir. Bu sefer üzerine krem şantinin tamamı yayılır. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra yine bir sıra petibör bisküvi yayılır üst üstte gelmemesine dikkat ediniz. Bisküvilerle her yeri kapattıktan sonra yarım kalan puding üzerine dökülür. Eşit bir şekilde yayılır. Bisküvi arttıysa ufalanarak pastanın üzerine eşit bir şekilde yaya bilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis ediniz.