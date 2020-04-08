'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (08 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde havuç çorbası tarifi, garnitürlü çanak köfte tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve kakaolu ıslak kek tarifi var.

Havuç çorbası tarifi

Havuç çorbası malzemeleri

3 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy soğan

1/2 su bardağı pirinç

5 büyük su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Havuç çorbası yapılışı

Soğanları çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Sıvıyağı kızdırdığınız tencereye soğanları ekleyin ve sotelemeye başlayın. 1-2 dakika sonra tereyağını da ekleyin. Hemen ardından aynı soğanlar gibi çok iri olmayacak şekilde doğradığınız havuçları ilave edin. 1 dakika kadar soteledikten sonra pirinci ekleyip bir çevirin ve sıcak tavuk suyunu yada içme suyunu ekleyin. Tavuk suyunu ekledikten sonra minik bir tülbentin içine hafif ezilmiş 1 diş sarımsağı, karabiberi koyup, bir iple bağlayıp çorbanın içine atın. Su kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın. Havuçlar iyice yumuşayıp, pirinçler pişince, baharat kesesini çıkarıp, parçalayıcı yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin. Son olarak tuzunu da ekleyip, çorbanın altını kapatın.

Garnitürlü çanak köfte tarifi

Garnitürlü çanak köfte malzemeleri

500 gram kıyma

1 soğan

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Toz kırmızı biber

Dolgusu için

2 patates

1 havuç

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

4-5 dal dereotu

Üzeri için

1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Garnitürlü çanak köfte yapılışı

Köftesi için, kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Soğan ve sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Ekmek içi, yumurta, tuz ve baharatları ilave edip iyice özdeşleşene kadar yoğurun. Kabın üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Havuç ve patatesleri zar formunda doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp bir kaba alın ve haşlanmış bezelyeleri ilave edip karıştırın. Garnitüre Tuzunu ve ince kıydığınız dereotunu ekleyin. Köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elinizle küçük kase şekli vererek fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Kızaran köfteleri fırından alıp içlerini hazırladığınız garnitür ile doldurun. Salçayı sıcak su ile açıp zeytinyağını ilave edin ve fırın kabınının tabanına dökün. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini köfte çanaklarının üzerine paylaştırın ve kaşar peynirleri eriyene kadar fırında pişirin.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Kakaolu ıslak kek tarifi

Kakaolu ıslak kek malzemeleri

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

25 gram kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı kek hamuru

Yarım su bardağı süt

Üzeri için:

Ceviz

Kakaolu ıslak kek yapılışı

Yumurta ve şekeri pürüzsüz bir karışım elde edene dek iyice çırpın. İçine süt, sıvı yağ ve kakao ekleyip çırpmaya devam edin. Bu karışımdan 1 su bardağı kadarını ayırıp bir kenara alın. Kalanına kabartma tozu, vanilya ve un ilave edin ve karıştırıp kek hamuru elde edin. Tepsiyi iyice yağlayın ve karışımı tepsiye boşaltın. Fırınınızı 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi fırına verin. Sosu için ayırdığınız hamur karışımına yarım su bardağı süt ekleyin ve kaynatıp altını kapatın. Keki fırından çıkarın. 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin. Ilınan kekin üzerine soğumuş olan sosu gezdirin. Dövülmüş cevizle süsleyin. Birkaç saat soğuttuktan sonra dilimleyerek servis yapın.