'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (08 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bezelye çorbası tarifi, çiftlik kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve ıslak kek var.

Bezelye çorbası tarifi

Bezelye çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 250 gram kuru bezelye (1 bardak)

- 2 orta boy soğan

- 1 küçük havuç

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı ( tepeleme) tereyağı veya margarin

- Yarım yemek kaşığı tuz

Bezelye çorbası terbiyesi için:

- 1 bardak süt

- 2 yumurta sarısı

Bezelye çorbası yapılışı

Bezelyeler ayıklanıp 4 - 5 saat suda beklenilir. Soğan ve havuçları küçük parçalara doğrayıp, yağla birlikte kısık ateşte 4 - 5 dakika pişirin. Un katın ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ve bezelyeyi ekleyin, kısık ateşte bezelyeler ezilinceye kadar pişirin. Çorbayı süzgeçten geçirerek başka bir tencereye aktarın. Tuz atıp tekrar ateşe ekleyin. Sütlü terbiyesini ekleyin. Sıcak servis edin.

Çiftlik kebabı tarifi

Çiftlik kebabı tarifi malzemeleri

- 1 kg kuzu eti

- 3 çorba kaşığı yağ

- 3 adet domates

- Maydanoz

- Soğan

- Dereotu

- Kekik

- Biber

- Tuz

Çiftlik kebabı yapılışı

Halka halka doğranan soğanları kızgın yağa atıp bir kaç tur çevirin. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini içine ilave edin. Etler renk değiştirmeye bağlayınca biberleri ilave edin. Sonra domates, maydanoz, dereotu, tuz, kekik katıp su eklemeden pişirin. İsteğe bağlı taze soğan kullanılabilir.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Islak kek malzemeleri

- 150 gram margarin

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 portakal kabuğu rendesi

Islak kek üstü için:

- Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı portakal suyu

Islak kek yapılışı

Fırını önceden 160 derece ısıyla ısıtın. Kare veya dikdörtgen kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Margarini eritin ve ılımaya bırakın. Kekin üzeri için verilen büyün malzemeleri bir kapta karıştırın ve daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabında mikserle çırpın.Ilık margarini ve portakal kabuğu rendesini ilave edip biraz daha çırpın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyip, yumurtalı karışıma ilave ettikten sonra 1 dakika mikserin orta hızında çırpın. Kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılan fırında ortalama 1 saat pişirin. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra başka bir kaba kalıptan ters şekilde çıkartın. 3 dakika sonra çatal yardımıyla üzerinde 10 delik açın. Hazırladığınız portakallı karışımı kaşıkla yavaş yavaş dökerek yedirin. Soğuduğunda servis edin.

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