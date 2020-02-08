'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (08 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası çorbası tarifi, kirde kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve kireçte kabak tatlısı tarifi var.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet havuç

- 1 adet kırmızı dolmalık biber

- 1 adet kereviz sapı

- 1 adet kabak

- 2 dal taze soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

- 1/2 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 adet yumurta sarısı

- 3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Kirde kebabı tarifi

Kirde kebabı malzemeleri

- Yarım kilo kuzu but

- Sıvıyağ

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

Et marinesi için:

- 1 bütün soğan suyu

- 1 çay bardağı süt

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 - 2 dal taze kekik yaprağı

- Tuz

Kirde kebabı üzeri için

- 2 adet kapya biber

- 2 adet yeşil dolmalık biber

- 1 bütün soğan

- 10 adet mantar

Kirde kebabı yapılışı

İlk önce etler marine edilir. Marine malzemelerini bir kabın içerisine alın, küp küp doğranmış etleri ilave edin ve elinizle iyice yoğurun. Kapya biber ve yeşil biberi julyen şeklinde doğrayın. Soğanı da piyazlık bir şekilde doğradıktan sonra mantarı iri şekilde doğrayın. Az yağın içerisinde güzelce doğranan malzemeleri soteleyin. İri küp doğranmış domates ve sarımsakları içerisine ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayrı bir tavayı iyice kızdırın ve marine edilen etleri pişirmeye başlayın. Et piştikten sonra tabağa alın. Ayrı bir tavada tereyağıyla lavaşı kavrunun. Çıtır lavaş elde edince tabağa koyun ve üzerine etleri alın. Hazırlanan sebzeli sosu üzerine ekleyip servis edin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Kireçte kabak tatlısı tarifi

Kireçte kabak tatlısı malzemeleri

- 1 kg soyulmuş bal kabağı

- 1 çay bardağı sönmemiş kireç

- 2.5 litre su

- 6 su bardağı toz şeker

- 6 su bardağı soğuk su

- Limon tuzu

- Tahin

- Ceviz içi

Kireçte kabak tatlısı yapılışı

Sönmemiş kireci büyük bir kabın içine alın. Üzerine 2.5 litre su ekleyip 1 gece bu şekilde bekletin. Bal kabağını uzun ince parçalar şeklinde doğrayın. Kireçli suyun üzerinde çok ince bir tabaka şeklinde duran kireç kaymağını suyuyla birlikte alarak başka bir kaba aktarın. Kabak dilimlerini ekleyin. Kabakların suyun altında kalması için üzerine bir tabak yerleştirin. Bu şekilde 24 saat bekletin. Kabakları sudan alıp iyice yıkayın. Yine bir kaba alıp üzerine su ilave ederek 1 saat daha bekletin. Dilimlerin suyunu süzüp kürdanla birkaç yerinden delin. 18 saat dolunca kabakları sudan çıkarın. Teker teker 5-6 kez suda yıkayın. İyice yıkadıktan sonrada 1 saat suda bekletin. Dilimleri kürdanla birkaç yerinden delin. Su ve şekeri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Şerbeti ılındırın. Kabakları şerbete ilave edin. Tencereyi tekrar ocağa alıp kabakları kısık ateşte 2 saat pişirin. Tencereyi ocak üzerinden almadan önce kabakların üzerine limon tuzu ekleyin ve 1 saat bekletin.