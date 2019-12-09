'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (09 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde hanım ağa çorbası tarifi, imam bayıldı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve tavuk göğsü tatlısı tarifleri var.

Hanım ağa çorbası tarifi

Hanım ağa çorbası malzemeleri

- 6 su bardağı su

- 2 çorba kaşığı sıvı yağ

- 1 çorba kaşığı salça

- 1 adet soğan

- 1 çay kaşığı çeşni

- 1 çay bardağı haşlanmış nohut

- 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

- 1 çay bardağı erişte

- Yarım çay bardağı tel şehriye

Üzeri için

- 2-3 dal maydanoz

- 1 çorba kaşığı tereyağ

- 1 çay kaşığı nane

Hanım ağa çorbası yapılışı

1 adet soğan ince rendelenir. Tencereye sıvı yağ konulup soğan kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Salça eklenip bir iki tur çevrilip suyu eklenir. İsteğe bağlı toz çeşni atılır. Eğer koymak istemezseniz 1 dolu çay kaşığı tuz atılır. Kaynamadan ısınmaya başlayınca erişte ve şehriye eklenir kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca haşlanmış nohut eklenir. 3-4 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra haşlanmış mercimek ilave edilir ve 3-4 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Maydanoz ince ince kıyılıp eklenir ve karıştırılıp kapağı kapatılır. 5 dakika sonra tereyağ kızdırılıp nane yakılır ve çorbaya ilave edip karıştırılır, kapağı kapatılır. Dinlendikçe biraz daha şişecek kıvamı tam olacaktır.

İmam bayıldı tarifi

İmam bayıldı malzemeleri

- 6 adet mini patlıcan

- 3 orta boy domates

- 2 orta boy soğan

- Yarım demet maydanoz

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı su

- Kızartmak için zeytinyağı (Riviera)

İmam bayıldı yapılışı

Patlıcanları yıkayıp iyice kuruladıktan sonra kızgın yağda kabuğunu soymadan bütün olarak kızartın. Yağını çekmesi için kağıt havlunun üzerine alın. 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtıp ay şeklinde doğranmış soğanı ve dolmalık fıstıkları ilave edin. Soğanlar yumuşayınca ikiye kesilmiş sarımsakları ve küp doğranmış domatesleri kavurun. Domatesler suyunu çekince ocaktan alıp ince kıyılmış maydanozları ilave edin. Mini patlıcanların ortasını yarıp iç malzemesinden doldurun. Patlıcanları tencereye dizin. 1 bardak sıcak suyun içinde 1 çay kaşığı tuz ile 1 tatlı kaşığı toz şekeri eritin. Bu karışımı patlıcanların üzerine gezdirin. Orta ateşte 10 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ayçiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü malzemeleri

- 125 g tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)

- 1 su bardağı un

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 lt süt

- 1 paket vanilya

Yalancı tavuk göğsü yapılışı

Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, hindistan cevizi veya file antep fıstığı dökülüp servis edilir.

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