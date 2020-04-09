'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (09 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yayla çorbası tarifi, kapuska tarifi, sebzeli makarna tarifi ve profiterol tarifi var.

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası malzemeleri

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım çay bardağı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Yayla çorbası yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler tencereye alınır. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, nane ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpılır. Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışım çorbaya eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayınca kısık ateşte 10-15 dk kaynatılır. Ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorba piştikten sonra altı kapatılır ve sıcak servis edilir.

Kapuska tarifi

Kapuska malzemeleri

1 kilogram lahana

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı kaynar su

Kapuska yapılışı

Tereyağını tencereye koyun ve üzerine sıvı yağı ekleyin. Soğanı ve domates salçasını sırayla kavurun. Üzerine lahanayı doğrayıp, iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. İlk 15 dakika kendi suyunu çekerek pişmesine izin verin. Daha sonra 3 su bardağı kaynar su ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber de ekledikten sonra kullanacağınız bulgur ya da pirinci ilave edin. Tencere kaynamaya başlayınca, kapağını kapatın. 20-25 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Sebzeli makarna tarifi

Sebzeli makarna malzemeleri

1 paket makarna (500 g)

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet sarı dolmalık biber

3 adet yeşil biber

1 adet havuç

Yarım çay bardağından biraz fazla soya sosu

Tuz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

7 su bardağı kaynar su

Sebzeli makarna yapılışı

Derin bir tencereye 7 su bardağı suyu ekleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Ocağın altın açın ve kaynamaya başlayınca 1 çay kaşığı tuz ilave edip 1 paket makarnayı ekleyin. Ortalama 8 - 10 dakika haşlayın. Haşlanan makarnayı bir süzgeç yardımıyla süzün. Ayrı bir tavada 6 yemek kaşığı sıvı yağ koyun ve halka halka doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayınca üzerine kırmızı, sarı ve yeşil biberleri ekleyin. Biberlerde kavrulunca ince uzun doğranmış havuçları ekleyin. Bütün hepsi piştiğinde son olarak soya sosunu üzerine dökün ve 1 - 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Makarnayı haşladığınız tencerenin içerisinde makarnayla sebzeleri birleştirin. Servis edebilirsiniz.

Profiterol tarifi

Profiterol malzemeleri

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

3 adet yumurta

Kreması için:

500 mililitre süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Çikolata sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

Profiterol yapılışı

İlk olarak kremasını yapın. Süt ve toz şekeri sos tenceresine aktarıp karıştırın. Un ve yumurtayı da ilave edin ve orta ateşte kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Kremaya vanilyayı da ekleyip iyice karıştırın ve altını kapatın. Oda sıcaklığına geldiğinde sıkma poşetine doldurduğunuz kremayı buzdolabına koyun. Profiterol hamuru için su ve tereyağını tencerede kaynatın. Unu da ekleyip 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırın. Hamur toparlanınca ocaktan alıp 15 dakika kadar dinlendirin. Oda sıcaklığındaki yumurtaları birer birer hamura ekleyin ve iyice karıştırarak yedirin. Hamurunuzu 15 dakika daha dinlendirdikten sonra pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kaşık ya da sıkma torbası yardımıyla arada boşluk kalacak şekilde küçük yuvarlaklar halinde aktarın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Profiterolleri 40 dakika kadar fırınlayın. Çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin. Soğuyan hamurların altlarına bıçakla delik açıp en az 1 saat buzdolabında beklettiğiniz kremayı hamurların ortasındaki boşluklara doldurun. Profiterolleri servis tabağına piramit şeklinde dizin. Çikolata sosu için bitter çikolatayı doğrayıp kremayla birlikte sos tenceresinde eritin. Ocaktan alıp ılınmasını bekleyin ve servis tabağındaki profiterollerin üzerine gezdirin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.