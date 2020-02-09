'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (09 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, pirzola tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası malzemeleri

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Pirzola tarifi

Pirzola malzemeleri

- 8 adet kuzu pirzola

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 dal biberiye

- 1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Pirzola sosu için:

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 diş sarımsak

- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

- 4 dal maydanoz

- 4 dal taze kişniş

Pirzola tarifi yapılışı

Kuzu pirzolaları derin bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Oda ısısında marine olan pirzolaları, üzerine deniz tuzu serptikten sonra önceden ısıtılmış döküm tavada ve yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyin. Dış kısmında bir kabuk oluşan ve mühürlenen pirzolaları önceden ısıtılmış sıcak fırın kabına yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında fırınlayıp damak tadınıza uygun olan pişirme oranına getirin. İsteğe bağlı servis esnasında kullanacağınız sos için; ayıklanmış taze kişniş ve maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ilavesiyle karıştırın.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Kadayıflı muhallebi tatlısı malzemeleri

- 350 gr kadayıf (kuru kadayıf)

- 10 yemek kaşığı toz şeker

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

- 1 litre süt

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- 1 paket vanilya

- 1 paket krema (200ml)

Kadayıflı muhallebi tatlısı yapılışı

İlk olarak derin bir tencerede kadayıf ve tereyağı alınız ve kavurmaya başlayınız. Topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak kavurunuz. Tereyağı tamamen eridikten sonra 6 yemek kaşığı toz şeker atıp kavurmaya devam ediniz. Kadayıflar renk değiştirmeye başlayınca dövülmüş 1 su bardağı cevizi ekleyip 8 - 9 dakika daha kavurup kadayıfları ocaktan alınız. Kavurduğunuz kadayıf ve cevizleri başka bir kaba alıp soğumaya bırakınız(aynı tencerede kalırsa yanabilir). Başka bir tencereye 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta alıp iyice karıştırın. Üzerine 1 litre sütü ekleyip muhallebiyi pişirmeye başlıyoruz. Muhallebi kaynamaya başlayınca üzerine vanilyayı koyup tekrar karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Muhallebi soğuduğunda 1 paket kremayı üzerine ekleyip mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Kadayıflı muhallebi tatlısını yapacağımız kabın yarısına kavurduğumuz tel kadayıfları ekliyoruz. Eşit şekilde yaydığımız kadayıfların üzerine eşit şekilde muhallebiyi yayıyoruz. Geri kalan kadayıfları da eşit şekilde muhallebinin üzerine döküyoruz. 1 - 2 saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

İpucu

Servis ederken üzerine çilek, muz veya yaban mersini koyabilirsiniz. Muhallebisi 5 - 6 saat dinlenirse daha lezzetli olacaktır. Kadayıfları çok yakmamaya çalışın. Eğer kuru kadayıf bulamazsanız yaş kadayıfları 1 gün önceden buzdolabının derin dondurucu kısmında bekletin.