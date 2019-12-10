'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (10 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde düdüklüde mercimek çorbası tarifi, hamsi kuşu tarifi, mor lahana salatası tarifi ve fırında helva tarifleri var.

Düdüklüde mercimek çorbası tarifi

Düdüklüde mercimek çorbası malzemeleri

- 1 adet havuç

- 1 adet patates

- 1 adet soğan

- 2 su bardağı kırmızı mercimek

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 6,5 su bardağı sıcak su

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Düdüklüde mercimek çorbası yapılışı

Düdüklü tencereye sıvı yap koyulur. Soğan, patates ve havuç kabuklarını soyup 4 parçaya bölünür. İlk soğan atılır tencereye ve 2 dakika kavrulur. Üzerine salça eklenir. Daha sonra patates ve havuç eklenir. 2 dakika daha kavrulur. Mercimekler eklenir 1 dakika kavrulduktan sonra karabiber tuz ekleyip su eklenir ve düdüklü kapatılır. KAynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve 10 - 12 dakika daha pişirilir. Pişen çorbanın altı kapatılır ve dikkatli bir şeklide kapağı açılır. Çorba blenderdan geçiririlir. Sıcak servi edilir.

Hamsi kuşu tarifi

Hamsi kuşu malzemeleri

- 1 kilogram hamsi

- 4 yemek kaşığı mısır unu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 bardak sıvı yağ

Hamsi kuşu yapılışı

Hamsilerin kafalarını koparıp, kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp, tuzlayın. Hamsilerin iç yüzleri birbirine temas edecek şekilde tabağa sıralayın.Büyük bir tabağın içinde mısır unu ve tuzu karıştırın. Hamsileri iki taraflı mısır ununa batırıp kızgın yağda kızartın. Sıcak servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

- 1/2 adet mor lahana

- 1 adet limonun suyu

- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı ceviz içi

- 1 adet kırmızı elma(ince dilimlenmiş)

- 1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elma ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Fırında helva tarifi

Fırında helva malzemeleri

- 250 gr sade helva

- 2 kahve fincanı süt

- Yarım limon

Fırında helva yapılışı

Helva çatal ile derince bir kabın içinde ezilir, 2 kahve fincanı süt ve yarım limonun suyu sıkılarak karıştırılır. Yağlanmış güveç kabına boşaltılır. 180 derecede yaklaşık 20 dakika kızartılır. Fırınlama esnasında sürekli kontrol edilmesi lazım çünkü çabuk yanabilir. Sıcak servis edin.

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