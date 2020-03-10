'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (10 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde lahana çorbası tarifi, sosyete mantısı tarifi, babagannuş tarifi ve kalburabastı tatlısı tarifi var.

Lahana çorbası tarifi

Lahana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy beyaz lahana

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

1/2 tatlı kaşığı acı biber salçası

5 su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Lahana çorbası üzeri için:

1/4 demet dereotu

Lahana çorbası yapılışı

Lahanayı ikiye bölüp sert kök kısmını ayırın. Suda iyice yıkana lahanayı ince ince doğrayın. Kabuğu soyulan kuru soğanı küçük küpler halinde kesin ve havucu rendeleyin. En son servis edeceğiniz dereotunu da ince ince kıyın. Zeytinyağı ve tereyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları dirilikleri gidene kadar soteleyin. Un ve acı biber salçasını ekleyip kısık ateşte, kısa süre kavurun. Un kokusu çıktığında sıcak tavuk suyunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Rendelenmiş havuç ve ince ince kıyılmış beyaz lahanayı katıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırın. Yaklaşık 30 dakika kadar pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın, 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra isteğe bağlı dereotu ekleyip servis edin.

Sosyete mantı tarifi

Sosyete mantı malzemeleri

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosyete mantı yapılışı

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Bir kaba kıymayı ekleyip üstüne soğan rendeleyin. Tuz ve karabiberi ilave edip güzelce karıştırın. Yufkandan bir tane alıp tezgaha serin. Yufkayı 4 eşit parçaya bölün. Tereyağını ateşte eritip ılımasını bekleyin. İçine yumurta ekleyip çatal yardımıyla güzelce çırpın. Kesilen her bir yufka parçasının geniş kenarına hazırladığınız harçtan bir sıra halinde koyun ve sıkı sıkı rulo yaparak, üçgen köşesine doğru sarın. Hazırladığınız ruloyu, bir ucundan kıvırarak kendi etrafında döndürün. Böylece bir spiral şekli elde edeceksiniz. Pişerken açılmaması için bir kürdan yardımıyla tutturun ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Üstlerine de hazırladığınız yumurtalı karışımdan sürün. Bu şekilde tüm yufkaları ve iç harcı bitirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstleri kızaran dek, yaklaşık 25 dakika pişirim. Mantılar pişerken sosunu hazırlayın. Yoğurdu bir kaba alın, içine sarımsağı rendeleyin. Küçük bir tavada salçayı yağ ile açın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Mantılar fırından çıkınca sıcak sıcak servis tabağına alın. Üstlerine önce sarımsaklı yoğurt, ardından da salçalı yağı ilave edin.

Babagannuş tarifi

Babagannuş tarifi malzemeleri

1/3 adet soğan

2 adet orta boy patlıcan

1 adet orta boy domates

1 adet kırmızı biber

1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı acı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/4 adet limonun suyu

Babagannuş yapılışı

Patlıcan, domates ve biberleri güzelce közleyin. Sarımsağın kabuklarını soyun ve bir havanın içerisinde güzelce döverek ezin. Soğanı ince ince doğrayın. Patlıcan, domates ve biberlerin kabuklarını soyun. Biberlerin çekirdeklerini çıkarın ve tüm malzemeleri ince ince doğrayın. Közlenmiş ve doğranmış sebzelerinizin oda sıcaklığında gelmesini bekleyin. Nane yapraklarını da ince ince kıyın. Ardından tüm malzemeleri bir kabın içerisine aktarın ve hepsini güzelce karıştırın. Üzerine baharatlarını, sarımsak ve nar ekşisini de gezdirin.

Kalburabastı tarifi

Kalburabastı malzemeleri

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı süt

3,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı ceviz içi

Kalburabastı servisi için:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Kalburabastı şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kalburabastı yapılışı

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir tencereye alın. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbete limon suyunu ekleyin. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Kalburabastı hamurunu hazırlamak için oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağını derin bir karıştırma kasesine aktarın. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip, 3,5 su bardağı unu azar azar katarak karışıma yedirin. Son olarak 1,5 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 5 dakika kadar yoğurun ve üzerini streç film ile kapatıp, 20 dakika kadar buzdolabında bekletin. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru bir kalbura bastırıp, yuvarlak şeklinde açın. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra kalbur üzerinde rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi hamur bitene kadar tek tek uygulayın. Fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.