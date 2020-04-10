'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (10 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde sebzeli balık çorbası tarifi, karnabahar kızartması tarifi, sebzeli pilav tarifi ve kadayıflı kek tatlısı tarifi var.

Sebzeli balık çorbası tarifi

Sebzeli balık çorbası malzemeleri

2 litre balık suyu

1 orta boy soğan

1 küçük havuç

1 küçük kereviz

1 orta boy patates

1 yemek kaşığı tuz

1 kahve fincanı pirinç

Sebzeli balık çorbası terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

Yarım kahve fincanı limon suyu

Sebzeli balık çorbası yapılışı

Sebzeler ayıklanıp ufak küpler halinde doğranır. Yıkanmış pirinçle beraber üzerini geçecek kadar suyla ateşe koyun. Sebzeler ve pirinçler yumuşadığı zaman balık suyu ve tuz katın. Bir kapta un, yumurtaların sarısı, limon suyu, yarım bardak suyu telle iyice çırpın. Kaynamakta olan çorbaya ekleyip iyice karıştırın.2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Karnabahar kızartması tarifi

Karnabahar kızartması malzemeleri

1 adet orta boy karnabahar

5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı un

Karnabahar kızartması harcı için

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı un

Karnabaharı kızartmak için

1 su bardağı sıvı yağ

Karnabahar kızartması yapılışı

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın. Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.

Sebzeli pilavı tarifi

Sebzeli pilavı malzemeleri

1.5 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı şehriye

1 adet kapya biber

1 su bardağı haşlanmış mısır (konserve de olur)

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı tavuk suyu

1,5 bardak su ( kaynar su)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Sebzeli pilavı yapılışı

Pilav tenceresine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Kızan yağın içerisine tel şehriye eklenir. Pembeleşen şehriyenin üzerine pirinçler koyulur ve 1 - 2 dakika kavrulur. Üzerine minik küp küp doğranmış kapya biber, bezelye ve mısır eklenir. Hemen ardından kaynar su ve tavuksuyu eklenir ve tuz içerisine koyulup iyice karıştırılır. Kısık ateşte iyice suyu çekene kadar pişirilir. Suyu tamamen çektiğinden emin olduğunuzda ocaktan alıp dinlenmeye bırakınız.

Kadayıflı kek tatlısı tarifi

Kadayıflı kek tatlısı malzemeleri

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

200 gr çiğ kadayıf (kavrulmuş)

1 yemek kaşı toz şeker(kadayıfı kavururken kullanılacak)

Kadayıflı kek tatlısı şerbet için:

2 su bardağı şeker

2, 5 su bardağı su

Kadayıflı kek tatlısı yapılışı

Kadayıfı 1 yemek kaşığı toz şekerle kavurun. Cam tepsinin dibini yağlayıp kadayıfın yarısını serpiştirin. Kek harcını hazırlamak için karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri ekleyip iyice çırpın. Sırasıyla yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. Son olarak cevizi ve kadayıfın yarısını da ekleyerek kek harcını tepsiye yayın. Kalan kadayıfı da en üste serpiştirip orta dereceli fırında pişirmeye bırakın. Keki fırından çıkarıp şerbeti hazırlayın. İlk sıcağı çıkan şerbeti soğuyan kekin üzerine dökün. Şerbeti çekince servis edin.