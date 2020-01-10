'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (10 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde şehriye çorbası tarifi, patates yemeği tarifi, kuskus tarifi ve tahinli susamlı kurabiye var.

Şehriye çorbası

Şehriye çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su

Şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

Patates yemeği tarifi

Patates yemeği malzemeleri

- 1 adet soğan

- 5 adet kıl biber

- 4 adet orta boy patates

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 3 - 3,5 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Patates yemeği yapılışı

Patatesler soyulur ve orta büyüklükte küp halinde doğranır. Soğanı soyup yemeklik doğrayın ve tencereye ekleyip üzerine yağ koyup kavurun. Soğanlar renk değiştirdiğin de biberleri yemeklik doğrayıp tencereye ekleyin ve biberler yumuşayana kadar kavurun. Üzerine salçayı ekleyip rengi çıkana kadar kavurun. Ardından doğranan patatesleri ekleyin bir kaç dakika kavurduktan sonra üzerine suyu, tuzu ve karabiberi ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Kuskus tarifi

Kuskus malzemeleri

- 1,5 su bardağı kuskus

- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1,5 su bardağı sıcak su

Kuskus yapılışı

Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlıyoruz. Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave ediliyor. Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavruluyor. Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave ediliyor. Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılıyor. Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.

Tahinli susamlı kurabiye malzemeleri

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı tahin

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket vanilya

- Fındık veya ceviz (az miktar)

- Aldığı kadar un

Tahinli susamlı kurabiye üzeri için:

- 1 su bardağı kavrulmuş susam

Tahinli susamlı kurabiye yapılışı

Susamlı tahinli kurabiye hamuru için gerekli olan sıvı yağ, tahin, pudra şekeri, vanilya ve ceviz derin bir kap içerisinde karıştırılır. Elde edilen karışıma azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur. Yoğrulan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanır. Şekillendirilen kurabiyeler susama bulanır ve fırın tepsisine dizilir. Hazırlanan susamlı tahinli kurabiye, önceden ısıtılmış 180° fırında 20-25 dakika kadar pişirilir. Fırından alınan kurabiyeler tepsi içerisinde soğutulduktan sonra servise sunulur.

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