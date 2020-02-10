'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (10 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yoğurt çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, şehriyeli pirinç pilav tarifi ve cevizli kurabiye tarifi var.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

- 4 yemek kaşığı pirinç

- 1 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3,5 su bardağı su

- 1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Nohut yemeği tarifi

Nohut yemeği malzemeleri

- 2 su bardağı nohut

- 2 adet sivri biber

- 1 adet kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 5 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ

- Pul biber

- Karabiber

- Tuz

Nohut yemeği yapılışı

Nohutları bir gece önceden sıcak suya koyun içine biraz karbonat ekleyin. Ertesi gün süzüp iyice durulayın. Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın. Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün. Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın. Nohut yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.

Şehriyeli pirinç pilavı malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1 çay bardağı şehriye

- 2 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Şehriyeli pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Cevizli kurabiye tarifi

Cevizli kurabiye malzemeleri

- 125 gram tereyağı

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta

- Yarım su bardağı iri parçalanmış ceviz

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Cevizli kurabiye yapılışı

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde kabartma tozu ile birlikte ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak yapıp tepsiye dizilir. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirilir.