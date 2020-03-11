'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, türlü yemeği tarifi, pirinç pilavı tarifi ve kireçte kabak tatlısı tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz Tarhana

1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği malzemeleri

1 adet büyük boy kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy kırmızı biber

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy kabak

200 gram taze fasulye

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Türlü yemeği yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Kireçte kabak tatlısı tarifi

Kireçte kabak tatlısı malzemeleri

1 kg soyulmuş bal kabağı

1 çay bardağı sönmemiş kireç

2.5 litre su

6 su bardağı toz şeker

6 su bardağı soğuk su

Limon tuzu

Tahin

Ceviz içi

Kireçte kabak tatlısı yapılışı

Sönmemiş kireci büyük bir kabın içine alın. Üzerine 2.5 litre su ekleyip 1 gece bu şekilde bekletin. Bal kabağını uzun ince parçalar şeklinde doğrayın. Kireçli suyun üzerinde çok ince bir tabaka şeklinde duran kireç kaymağını suyuyla birlikte alarak başka bir kaba aktarın. Kabak dilimlerini ekleyin. Kabakların suyun altında kalması için üzerine bir tabak yerleştirin. Bu şekilde 24 saat bekletin. Kabakları sudan alıp iyice yıkayın. Yine bir kaba alıp üzerine su ilave ederek 1 saat daha bekletin. Dilimlerin suyunu süzüp kürdanla birkaç yerinden delin. 18 saat dolunca kabakları sudan çıkarın. Teker teker 5-6 kez suda yıkayın. İyice yıkadıktan sonrada 1 saat suda bekletin. Dilimleri kürdanla birkaç yerinden delin. Su ve şekeri tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Şerbeti ılındırın. Kabakları şerbete ilave edin. Tencereyi tekrar ocağa alıp kabakları kısık ateşte 2 saat pişirin. Tencereyi ocak üzerinden almadan önce kabakların üzerine limon tuzu ekleyin ve 1 saat bekletin.