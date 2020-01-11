'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, Arnavut ciğeri tarifi, fırında baharatlı patates kızartması tarifi ve kadayıf sarma tatlısı var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası yapılışı

- 5 adet büyük boy sulu domates

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 4 su bardağı sıcak et suyu

- 2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri malzemeleri

- 600 gram ciğer

- 1 çay bardağı un(bulamak için)

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 1 çay kaşığı toz kişniş

Sumaklı Soğan İçin:

- 1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı sumak

- 1/2 demet doğranmış maydanoz

Arnavut ciğeri tarifi yapılışı

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin. Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin. Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.Sıcak servis edin.

Fırında baharatlı patates tarifi

Fırında baharatlı patates tarifi malzemeleri

- 3 adet büyük boy patates

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 2 dal biberiye

- 1 çay kaşığı karabiber

Fırında baharatlı patates yapılışı

Bir kabın içerisine tuz, kırmızı biber, sarımsak, kekik, taze biberiye, karabiber ve zeytinyağı alınır. Bütün malzemeler çırpıcıyla karıştırılır.Patatesler soyulur ve yıkanır. Elma dilimi şeklinde kesilir. Tepsiye pişirme kağıdı serilir ve hazırladığımız baharatlı karışım üzerine eklenir. Her yerine gelecek şekilde dağıtılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.

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