'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (11 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, patlıcan salatası tarifi ve ağlayan kek tarifi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Birleştirme işlemine geçiyoruz. Mercimeği tekrar ocağa alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mercimekle kaynayan salçalı sosu birleştiriyoruz. Üzerine tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. 2 - 3 dakika kaynadıktan sonra çorbamız hazır.

Tavuk sote tarifi

Tavuk sote malzemeleri

- Yarım kg tavuk göğsü

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 2 adet yeşil biber

- 1 adet kırmızı biber

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 adet domates

- Karabiber

- Pul biber

- Tuz

- 1 su bardağı su

Tavuk sote yapılışı

Tavuk göğüsü kuşbaşı doğranır. Soğanları piyazlık, biberleri julyen, domatesleri küp küp doğrayın. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun. Suyunu çekince soğanları ve doğranmış sarımsakları ekleyin. 1 - 2 dakika kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Biberler sotelenince domatesleri, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin. Üzerine 1 bardak su ekleyin ve tavuk pişene kadar kapağı kapalı pişirmeye devam edin. Sıcak servis edin.

Patlıcan salatası tarifi

Patlıcan salatası malzemeleri

- 3 orta boy patlıcan

- 1 büyük boy soğan

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 3 orta boy domates

- 5 adet yeşil biber

- 1/3 demet maydanoz

- 3 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım tatlı kaşığı karabiber

Patlıcan salatası yapılışı

Patlıcanlar yıkanır ve kurulanır daha sonra ocakta közlenir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur ve sapları kesilip ince ince kıyılır. Soğan soyulur, yıkanır ve ince ince doğranır. Yağla birlikte bir tencereye koyulur kapağını kapatıp kısık ateşte 4 - 5 dakika kavrulur. İçine patlıcanlar eklenir 1 - 2 kere karıştırılır ve sonra ocaktan alınır. İçerisine sarımsak soyulup ezilir ve ilave edilir. Diğer sebzeler yıkanır, biberlerin sap ve çekirdekleri ayrılır, maydanoz ayıklanıp ince ince kıyılır. Biber ve domatesler ince ince kıyılır, limon suyu, tuz ve baharatla birlikte patlıcana eklenir. İyice karıştırılır ve servis tabağına alınır. Üzeri maydanoz yapraklarıyla süslenir servis edilir.

Ağlayan kek tarifi

Ağlayan kek malzemeleri

- 4 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ

- 1/2 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 1 çay bardağı kakao

Ağlayan kek üzeri için:

- 2 paket krem şanti

- 1 paket hazır çikolata sosu

Ağlayan kek yapılışı

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.