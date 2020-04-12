'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (12 Nisan 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yarma çorbası tarifi, İzmir köfte tarifi, arpa şehriye pilavı tarifi ve krem karamel tarifi var.

Yarma çorbası tarifi

Yarma çorbası malzemeleri

1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı nohut(önceden haşlanmış)

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yarma çorbası üzeri İçin;

2,5 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarma çorbası yapılışı

Derin bir tencereye 1 su bardağı su dökün. Tuz, yoğurt ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından geriye kalan suyu da üzerine ilave edin ve ocağın altını açın. Önceden suda bekletilmiş buğday ve haşlanmış nohutu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan ve koyulaşan çorbanın altını kısın. Ayrı bir tavada tere yağını kızdırın ve üzerine naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar bekleyin. Naneli yağı ocaktan alıp çorbanın içerisine karıştırın ve ocağın altını kapatıp sıcak olarak servis edin.

İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi malzemeleri

4 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet domates

İzmir köfte kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

İzmir köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

İzmir köfte sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

2 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

İzmir köfte yapılışı

Köfte harcı için gerekli bütün malzemeleri bir kapta birleştirin ve iyice yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız harçtan köfteleri yapmak için parçalar alın ve parmak şeklinde yuvarlayın. Patatesleri kabuklarını soyup yıkayın ve elma dilimi olarak doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın ve biberleri ortadan ikiye bölün. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Daha sonra ilk patatesleri ve sonra köfteleri kızartın. Bu arada sosunu hazırlayın. Domates salçasını ayçiçek yağında 2 - 3 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyip karıştırın. Üzerine sıcak su ve tuzu ekleyip kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocağın altını kapatın. Köfteleri ve patates dilimlerini tepsiye dizin. Aralarına domatesleri ve biberleri ekleyin. Hazırlanan sosu üzerinde gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

2 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı domates rendesi

2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

1 adet çarliston biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Krem karamel tarifi

Krem karamel malzemeleri

7 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Krem karamelin karameli için

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı su

Krem karamel yapılışı

Toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya koyun. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kasede yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.