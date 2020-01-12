'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (12 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, pirzola tarifi, domatesli arpa şehriye pilavı tarifi ve Kıbrıs tatlısı var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Pirzola malzemeleri

- 8 adet kuzu pirzola

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dal biberiye

1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Pirzola sosu için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

4 dal maydanoz

4 dal taze kişniş

Pirzola tarifi yapılışı

Kuzu pirzolaları derin bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Oda ısısında marine olan pirzolaları, üzerine deniz tuzu serptikten sonra önceden ısıtılmış döküm tavada ve yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyin. Dış kısmında bir kabuk oluşan ve mühürlenen pirzolaları önceden ısıtılmış sıcak fırın kabına yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında fırınlayıp damak tadınıza uygun olan pişirme oranına getirin. İsteğe bağlı servis esnasında kullanacağınız sos için; ayıklanmış taze kişniş ve maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş limon kabuğu, sarımsak ve zeytinyağı ilavesiyle karıştırın.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Domatesli arpa şehriye pilavı malzemeleri

- 2 su bardağı arpa şehriye

- 1 su bardağı domates rendesi

- 2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

- 1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

- 1 adet çarliston biber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

- Tuz

Domatesli arpa şehriye pilavı yapılışı

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün. Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin. Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin. Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın. Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın. 15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı malzemeleri

- 3 adet yumurta

- Yarım su bardağı şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 su bardağı kırılmış ceviz

- 1 su bardağı hindistan cevizi

- Bir paket kabartma tozu

Kıbrıs tatlısı kreması için

- 1 litre süt

- 1 su bardağı nişasta

- Yarım su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

- 1 paket krem şanti

Kıbrıs tatlısı şerbeti için

- 2 su bardağı su

- 1.5 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi serpin.