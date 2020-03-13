'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (13 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, tavuk şiş tarifi, domatesli pilav tarifi ve tahinli kurabiye tarifi var.

Un çorbası tarifi

Un çorbası malzemeleri

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 su bardağından biraz az

4 su bardağı su

Karabiber

Tuz

1 Yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Un çorbası yapılışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.

Tavuk şiş tarifi

tavuk şiş malzemeleri

500 gram tavuk göğüsü (kuşbaşı doğranmış)

Sosu için:

5 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Tahta şiş

Tavuk şiş yapılışı:

Geniş bir kasenin içine sos için gerekli malzemeleri koyup güzelce karıştırın. Tavuk göğüsü kuşbaşı büyüklüğünde doğrayıp sosun içine koyun. Tavuk etlerini sosa iyice bulayın ve 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlenen tavuk etlerini şişe hafif aralıklı olacak şekilde dizin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Kalan sosu tavuk etlerin üzerine sürün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırının hafif alt kısmında pişirin. Tavuk etleri fırında pişerken bir kaç defa alt üst çevirerek pişirin.

Domatesli pilav tarifi

Domatesli pilav malzemeleri

1,5 su bardağı beyaz pirinç

2 adet rendelenmiş domates

3 kaşık tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

3-4 damla limon suyu

Domatesli pilav yapılışı

Pirinçleri yıkayın ve kaynar suyun içerisine birkaç damla limon sıkıp 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinçleri süzdürün. Domateslerin kabukların soğup rendeleyin. Tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağın içine domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kaynar suyu ilave edin. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca pirinçleri ilave edin. Tuzu ilave edin. Güzelce karıştırıp kapağını kapatın. Suyu çeken pilavı kontrol edin. Piştiğinde üzerine kağıt havlu ekleyip 5 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.

Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye malzemeleri

1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı tahin

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

Kabartma tozu

Vanilya

3.5 su bardağı un

Tahinli kurabiye yapılışı

Yoğurma kabının içerisine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekerini koyup karıştırın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun. İyice yoğrulan kurabiye hamurunu ceviz büyüklüğünde kopartıp elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sırasıyla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin. Tamamen soğuduğunda tepsiden alıp servis edin.