"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (13 Mart 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak un çorbası tarifi, tavuk şiş tarifi, domatesli pilav tarifi ve tahinli kurabiye tarifleri.
13 Mart 2020, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde un çorbası tarifi, tavuk şiş tarifi, domatesli pilav tarifi ve tahinli kurabiye tarifi var.
Un çorbası tarifi
Un çorbası malzemeleri
- 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- 1 su bardağından biraz az
- 4 su bardağı su
- Karabiber
- Tuz
- 1 Yemek kaşığı tereyağı
- Pul biber
Un çorbası yapılışı
Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun rengini dönene kadar kavurun. 4 su bardağı soğuk su ekleyin. Suyun soğuk olması önemli yoksa topak topak olur. Bu aşamada çorba sürekli karıştırılır. Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin. Çorba hazır. Servis yaparken isteğe bağlı üzerine yağ yakıp ekleyebilirsiniz.
Tavuk şiş tarifi
tavuk şiş malzemeleri
- 500 gram tavuk göğüsü (kuşbaşı doğranmış)
Sosu için:
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- Tahta şiş
Tavuk şiş yapılışı:
Geniş bir kasenin içine sos için gerekli malzemeleri koyup güzelce karıştırın. Tavuk göğüsü kuşbaşı büyüklüğünde doğrayıp sosun içine koyun. Tavuk etlerini sosa iyice bulayın ve 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlenen tavuk etlerini şişe hafif aralıklı olacak şekilde dizin ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Kalan sosu tavuk etlerin üzerine sürün ve önceden ısıtılmış 220 derece fırının hafif alt kısmında pişirin. Tavuk etleri fırında pişerken bir kaç defa alt üst çevirerek pişirin.
Domatesli pilav tarifi
Domatesli pilav malzemeleri
- 1,5 su bardağı beyaz pirinç
- 2 adet rendelenmiş domates
- 3 kaşık tereyağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı kaynar su
- 3-4 damla limon suyu
Domatesli pilav yapılışı
Pirinçleri yıkayın ve kaynar suyun içerisine birkaç damla limon sıkıp 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinçleri süzdürün. Domateslerin kabukların soğup rendeleyin. Tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağın içine domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kaynar suyu ilave edin. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca pirinçleri ilave edin. Tuzu ilave edin. Güzelce karıştırıp kapağını kapatın. Suyu çeken pilavı kontrol edin. Piştiğinde üzerine kağıt havlu ekleyip 5 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.
Tahinli kurabiye tarifi
Tahinli kurabiye malzemeleri
- 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Kabartma tozu
- Vanilya
- 3.5 su bardağı un
Tahinli kurabiye yapılışı
Yoğurma kabının içerisine tahin, sıvı yağ, ceviz içi, pudra şekerini koyup karıştırın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip yoğurun. İyice yoğrulan kurabiye hamurunu ceviz büyüklüğünde kopartıp elinizle şekil verin ve pişirme kağıdı serili tepsinin içerisine sırasıyla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin. Tamamen soğuduğunda tepsiden alıp servis edin.