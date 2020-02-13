'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (13 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tutmaç çorbası tarifi, kağıt kebabı tarifi, fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi ve cevizpare tatlısı tarifi var.

Tutmaç çorbası tarifi

Tutmaç çorbası malzemeleri

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

2 kaşık margarin

2 su bardağı yoğurt

1 kuru soğan

2 kaşık un

2 su bardağı su veya et suyu

Kuru nane,tuz,karabiber

Tutmaç çorbası yapılışı

Mercimekleri akşamdan soğuk suya koyup ertesi gün haşlayın. Suyunu süzüp kenarda bekletin. Soğanları yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimekleri ilave edip karıştırın. Yoğurtla unu karıştırıp tuz ve karabiberi ekleyin, ardından mercimeklere ilave edin. Suyu da koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra erişteleri ilave edin ve 15-20 dakika daha kaynatın. En son naneyi koyup altını kapatın.

Kağıt kebabı tarifi

Kağıt kebabı malzemeleri

600 g kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

2 adet domates

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağın kadar sıvı yağ

Bir kase arpacık soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Kağıt kebabı yapılışı:

Tencereye sıvı yağ ekleyin ve kızınca üzerine soğanlar ekleyin. 1 - 2 dakika sonra kuşbaşı doğranmış etleri de tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatın ve etler suyunu saldıktan sonra salçayı ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin. Etler yumuşayana kadar yaklaşık 8-9 dakika daha pişirin. Bu arada patatesleri ve kabuğu soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın, havuçları da minik küpler halinde doğrayın. Yumuşamış etlere patates, domates ve havuç eklenerek karıştırılır. Sebzeler yumuşayana tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin. Patates yumuşamaya başladığında yıkayıp suyunu süzdüğünüz bezelyeyi, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip 3-4 dakika daha kaynatın. Yemeği ocaktan alın. Ortalama 30x30 cm boyutunda yağlı kağıda yemekten birer porsiyonluk koyun ve bohça gibi katlayın.Kağıdın bitiş yerleri alta gelecek şekilde tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi

Fıstıklı kuş üzümlü pilav malzemeleri

1 adet kuru soğan

1 kahve fincanı kuş üzümü

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

tuz

Fıstıklı kuş üzümlü pilav yapılışı

Pirinçler yarım saat öncesinde tuzlu ılık suya koyulur ve bekletilir. Kuru soğan ince ince kıyılır ve sıvı yağda 2 dakika kavrulur. Dolmalık fıstıklar eklenerek soğanla birlikte 2 dakika daha kavrulur. Yıkanıp suyu süzülen pirinçler de ilave edilerek 2 dakika daha kavrulur. Kuş üzümleri ilave edilir. Tereyağı ilave edilir. Tuzu ayarlanır. 3 su bardağı sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Önce yüksek ateşte üzeri göz göz olmaya başlayınca en düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirilir. Kısık ateşe alacağınız zaman üzerine karabiber ve tarçın serpilir. Suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alınarak üzerine bir peçete örtülür ve en az 15 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.

Cevizpare tatlısı tarifi

Cevizpare tatlısı malzemeleri

150 gram margarin

4 yemek kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı ceviz (çekilmiş)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

Cevizpare tatlısı şerbeti için;

3, 5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Cevizpare üzeri için;

Ceviz

Yumurta sarısı

2 damla sıvı yağ

Cevizpare tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Tencereye su ve şekeri koyun, kaynayana kadar karıştırın. 2 - 3 dakika kaynayınca limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için bütün malzemeleri karıştırma kabına ekleyip unu kontrollü bir şekilde ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin. Yağlı kağıt serili tepsiye hamurları dizin ve üzerine cevizleri bastırarak koyun. Yumurta sarısına 2 damla sıvı yağ damlatıp çırpın ve hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtlmış 180 derecelik fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Piştiğinde üzerine soğumuş şerbeti dökün ve üzerini steç filmle kapatıp iyice şerbeti çekene kadar dinlendirin.