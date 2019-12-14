'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (14 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı analı kızlı çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, domatesli pilav tarifi ve bisküvi pastası tarifleri var.

Analı kızlı çorbası tarifi

Analı kızlı çorbası malzemeleri

- 400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)

- 1 tas dolusu haşlanmış nohut

- 1 yemek kaşığı domates salcası

- Yarim yemek kaşığı biber salcası

-Yaklaşık 2 - 2,5 litre sıcak su

- Tuz

Analı kızlı çorbası hamuru için malzemeler

- 1 su bardağı

- Köftelik bulgur(simit)

- Yarim su bardağı irmik

- Yarim su bardağı un

- 1 su bardağı sıcak su

- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

- Yarim bardak su

Hamurun içini doldurmak için İç malzemesi

- 400 gr kıyma

- 2 soğan

- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

- 1 çay bardağı ceviz içi

- 1 kaşık tereyağı

Analı kızlı çorbası yapılışı

Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dk beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarim bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarim bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapalım. Tencereye sıvıyağ koyalım eti kuşbaşı doğrayalım ve yağda kavuralım salçasını ilave edip devam kavuralım, sıcak su ilave edelim ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım yaklaşık 10-15 dakika etimizi haşlayalım. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etimizin içine nohutları ilave edelim orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakalım. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatalım. En son olarak içli köfteyi de ilave edelim ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatalım. Pişen çorbayı ocaktan alıp sıcak servis edelim.

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte malzemeleri

- 500 gr kıyma

- 1 yumurta

- 3 - 4 yemek kaşığı galeta unu

- 1 rendelenmiş soğan

- 2 diş dövülmüş sarımsak

- Tuz

- Karabiber

- Kırmızı pul biber

- Kekik

- Kimyon

- Kızartmak için ayçiçeği yağı

Fesleğenli ve sarımsaklı sos için

- Yarım demet taze fesleğen

- 4 diş sarımsak

- 1 su bardağı mayonez

- Yarım çay bardağı krema

- Yarım limon suyu

- Tuz

- Karabiber

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte yapılışı

Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp iyice yoğurun. Yaklaşın 10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 - 2 saat dinlendirin. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Köfteleri ince tabakalar halinde una bulayın. Kızartma tavasına yeterli miktarda ayçiçeği yağı alıp ısıtın. Köfteleri tavaya alıp orta ateşte her tarafını kızartıp servis tabağına alın. Sos için fesleğeni ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Köfteleri sosla birlikte servis edin.

Domatesli pilav

Domatesli pilav malzemeleri

- 1,5 su bardağı beyaz pirinç

- 2 adet rendelenmiş domates

- 3 kaşık tereyağ

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 su bardağı kaynar su

- 3-4 damla limon suyu

Domatesli pilav yapılışı

Pirinçleri yıkayın ve kaynar suyun içerisine birkaç damla limon sıkıp 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinçleri süzdürün. Domateslerin kabukların soğup rendeleyin. Tencerede tereyağını eritin. Eriyen teryağın içine domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kaynar suyu ilave edin. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca pirinçleri ilave edin. Tuzu ilave edin. Güzelce karıştırıp kapağını kapatın. Suyu çeken pilavı kontrol edin. Piştiğinde üzerine kağıt havlu ekleyip 5 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.

Bisküvi pastası tarifi

Bisküvi pastası malzemeleri

- 3 paket petibör bisküvi

- 1 paket çikolatalı puding

- 1 paket krem şanti

- 1 litre süt

Bisküvi pastası yapılışı

Öncelikle krem şantiyi hazırlıyoruz. Her markanın kendine göre ölçümü olduğu için üzerindeki tarife göre sütle krem şantiyi hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız krem şantiyi dolaba atıp dondurun. Derin bir tencere de pudingi üzerindeki ölçü tarifine göre hazırlayın. pişen pudingi sıcak haliyle kullanacağız. Dikdörtgen bir borcama ilk sıra üst üste binmeyecek şekilde sırasıyla petibörleri dizin. üzerine sıcak pudingin yarısını dökün. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra pudingin üzerine yine bir sıra üst üste binmeyecek şeklide petibör döşenir. Bu sefer üzerine krem şantinin tamamı yayılır. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra yine bir sıra petibör bisküvi yayılır üst üstte gelmemesine dikkat ediniz. Bisküvilerle her yeri kapattıktan sonra yarım kalan puding üzerine dökülür. Eşit bir şekilde yayılır. Bisküvi arttıysa ufalanarak pastanın üzerine eşit bir şekilde yaya bilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis ediniz.

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