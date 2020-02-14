'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (14 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, bostan kebabı tarifi, pirinç pilavı tarifi ve aşk pastası tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz Tarhana

1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Bostan kebabı tarifi

Bostan kebabı malzemeleri

3 adet bostan patlıcanı

750 gram kuşbaşı dana eti

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Bostan kebabı üzeri için;

Domates

Bostan kebabı yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulup ortadan ikiye bölünür. 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Patlıcanlar beklerken etleri pişirin. Kızdırılan tavaya etler eklenip kapağı kapatılır ve rengi dönene kadar pişirilir. Etler suyunu çekmeye başlayınca sıvı yağ eklenir ve bir kaç dakika bu şekilde kavrulur. Üzerine yemeklik doğranmış soğan ve sarımsak eklenip diriliğini kaybedene kadar kavrulur. 1 yemek kaşığı salça, karabiber ve pul biber eklenir. 1 çay bardağı sıcak su ilave edilip etler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Ocaktan almadan önce tuz eklenir ve iyice karıştırılıp ocaktan alınır. Tuzlu suda bekleyen patlıcanları iyice yıkayıp kurulayın. Daha sonra bol yağda önlü arkalı kızartıp fırın tepsisine alın. Patlıcanların orta kısmını çatalla yada kaşıkla iyice bastırarak çukurlar açın. Pişirdiğiniz eti çukur bölümlere dağıtın. Etlerin üzerine domates dilimleri yerleştirin. Bir kasede 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 bardak sıcak suyla eritin. İsterseniz biraz tuz ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız salçalı sosu tepsideki patlıcanların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında domatesler yumuşayıncaya kadar ortalama 30 dakika pişirin.

Pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 çay bardağı şehriye

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet kesme şeker

4 damla limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı

Tereyağı ve ay çiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Şehriyeleri ekleyin rengi değişene kadar kavurun. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

Aşk pastası tarifi

Aşk pastası malzemeleri

3 tane yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane kabartma tozu

1 tane vanilya

yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası

2,5 su bardağı un

Aşk pastası içi için;

1 tane pasta kreması

süt

İstediğiniz kadar draje çikolata

1 tane muz

Aşk pastası yapılışı:

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ekleyin. Krema haline gelene kadar çırpın. Sıvı malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin. Gıda boyası ve unu ekleyip kek hamuru haline getirin. Büyük boy kelepçeli kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında tamamı pişine kadar bekleyin. Arada kürdanla pişip pişmediğini kontrol edin. 1 paket kremayı tarifine uygun şekilde hazırlayın. Kremadan 3 yemek kaşığı ayırın ve kalan kremanın içine muzla birlikte draje çikolataları ekleyin. Kek piştiğinde soğumaya bırakın ve bu sırada yağlı kağıda kalp şekli çizin. Soğuyan kekin üzerine şekli koyun ve kalıp şeklinde keki kesin. Artan fazla parçaları robotta parçalayın. Kalp şeklinde kesin keki enlemesine ortadan ikiye bölün. Kekin orta kısmına hazırladığınız muzlu, kremalı ve drajeli karışımı koyun. Üzerine böldüğünüz diğer kalp keki kapatın. Üzerine ayırdığınız kremayı sürüp robottan geçirdiğiniz kek kırıntılarını serpin. Ortalama 1 saat dinlendirip servis edin.