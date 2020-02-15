'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (15 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde analı kızlı çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, domatesli pilav tarifi ve şerbetli badem tatlısı tarifi var.

Analı kızlı çorbası tarifi

Analı kızlı çorbası malzemeleri

400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)

1 tas dolusu haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salcası

Yarim yemek kaşığı biber salcası

Yaklaşık 2 - 2,5 litre sıcak su

Tuz

Analı kızlı çorbası hamuru için malzemeler

1 su bardağı

Köftelik bulgur

Yarim su bardağı irmik

Yarim su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

Yarim bardak su

Hamurun içini doldurmak için İç malzemesi;

400 gram kıyma

2 soğan

Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası

1 çay bardağı ceviz içi

1 kaşık tereyağı

Analı kızlı çorbası yapılışı

Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dk beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarim bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarim bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapalım. Tencereye sıvı yağ koyalım eti kuşbaşı doğrayalım ve yağda kavuralım salçasını ilave edip devam kavuralım, sıcak su ilave edelim ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım yaklaşık 10-15 dakika etimizi haşlayalım. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etimizin içine nohutları ilave edelim orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakalım. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatalım. En son olarak içli köfteyi de ilave edelim ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatalım. Pişen çorbayı ocaktan alıp sıcak servis edelim.

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte malzemeleri

500 gr kıyma

1 yumurta

3 - 4 yemek kaşığı galeta unu

1 rendelenmiş soğan

2 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Kimyon

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Fesleğenli ve sarımsaklı sos için;

Yarım demet taze fesleğen

4 diş sarımsak

1 su bardağı mayonez

Yarım çay bardağı krema

Yarım limon suyu

Tuz

Karabiber

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte yapılışı

Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp iyice yoğurun. Yaklaşın 10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 - 2 saat dinlendirin. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Köfteleri ince tabakalar halinde una bulayın. Kızartma tavasına yeterli miktarda ayçiçeği yağı alıp ısıtın. Köfteleri tavaya alıp orta ateşte her tarafını kızartıp servis tabağına alın. Sos için fesleğeni ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Köfteleri sosla birlikte servis edin.

Domatesli pilav tarifi

Domatesli pilav malzemeleri

1,5 su bardağı beyaz pirinç

2 adet rendelenmiş domates

3 kaşık tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynar su

3-4 damla limon suyu

Domatesli pilav yapılışı

Pirinçleri yıkayın ve kaynar suyun içerisine birkaç damla limon sıkıp 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinçleri süzdürün. Domateslerin kabukların soğup rendeleyin. Tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağın içine domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kaynar suyu ilave edin. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca pirinçleri ilave edin. Tuzu ilave edin. Güzelce karıştırıp kapağını kapatın. Suyu çeken pilavı kontrol edin. Piştiğinde üzerine kağıt havlu ekleyip 5 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.

Şerbetli badem tatlısı tarifi

Şerbetli badem tatlısı malzemeleri

Şerbetli badem tatlısı hamuru için;

60 gram oda sıcaklığında tereyağ

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

2 + 1/4 su bardağı un

Şerbetli badem tatlısı süslemek için;

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Şerbetli badem tatlısı şerbeti için;

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 - 2 damla limon suyu

Şerbetli badem tatlısı üzeri için;

Yarım çay bardağı irmik

Şerbetli badem tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.

Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.