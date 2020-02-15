"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (15 Şubat 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak analı kızlı çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, domatesli pilav tarifi ve şerbetli badem tatlısı tarifleri.
15 Şubat 2020, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde analı kızlı çorbası tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, domatesli pilav tarifi ve şerbetli badem tatlısı tarifi var.
Analı kızlı çorbası tarifi
Analı kızlı çorbası malzemeleri
- 400-500 gr biftek kuşbaşı et (dana veya kuzu)
- 1 tas dolusu haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı domates salcası
- Yarim yemek kaşığı biber salcası
- Yaklaşık 2 - 2,5 litre sıcak su
- Tuz
Analı kızlı çorbası hamuru için malzemeler
- 1 su bardağı
- Köftelik bulgur
- Yarim su bardağı irmik
- Yarim su bardağı un
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası
- Yarim bardak su
- Hamurun içini doldurmak için İç malzemesi;
- 400 gram kıyma
- 2 soğan
- Tuz, kırmızı toz biber, yarim kaşık biber salçası
- 1 çay bardağı ceviz içi
- 1 kaşık tereyağı
Analı kızlı çorbası yapılışı
Bulgur ve irmiği 1 su bardağı kaynar su ile ıslat yumuşaması için 15-20 dk beklenir. Bu arada iç malzemeyi hazırlayın, küçük kıyılmış soğanları tereyağın da kavurup kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Baharatlar, biber salçası ve rondo da ufaltılmış cevizleri de ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra 10-15 dk buzlukta bekleyin ki doldurma işlemi kolay olsun. Yumuşayan hamura yarim bardak un, tuz, toz kırmızı biber, ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğurun. Gerekirse yoğururken yarim bardak su ilavesi yapın. Kıvamı sakız gibi olacak. Küçük parçalar alarak baş parmağınızla içini oyun. Kıymalı harçtan bir yemek kaşığı doldurup ağzını kapatın. Bu işlemi yaparken arada elinizi ıslatın. Bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Hamurun bir parçasına da nohuttan büyük olacak şekilde toplar yapalım. Tencereye sıvı yağ koyalım eti kuşbaşı doğrayalım ve yağda kavuralım salçasını ilave edip devam kavuralım, sıcak su ilave edelim ve düdüklü tencerenin kapağını kapatalım yaklaşık 10-15 dakika etimizi haşlayalım. Nohutu ister bir gece önceden ıslatıp et ile birlikte haşlayın, isterseniz konserve kullanın tercihi size kalmış. Haşlanan etimizin içine nohutları ilave edelim orta ateşte 3-5 dakika kaynamaya bırakalım. Küçük toplar ekleyip yaklaşık 3 dakika kaynatalım. En son olarak içli köfteyi de ilave edelim ve yaklaşık 5-8 dakika orta ateşte kaynatalım. Pişen çorbayı ocaktan alıp sıcak servis edelim.
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte malzemeleri
- 500 gr kıyma
- 1 yumurta
- 3 - 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 rendelenmiş soğan
- 2 diş dövülmüş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kekik
- Kimyon
- Kızartmak için ayçiçeği yağı
Fesleğenli ve sarımsaklı sos için;
- Yarım demet taze fesleğen
- 4 diş sarımsak
- 1 su bardağı mayonez
- Yarım çay bardağı krema
- Yarım limon suyu
- Tuz
- Karabiber
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte yapılışı
Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp iyice yoğurun. Yaklaşın 10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 - 2 saat dinlendirin. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Köfteleri ince tabakalar halinde una bulayın. Kızartma tavasına yeterli miktarda ayçiçeği yağı alıp ısıtın. Köfteleri tavaya alıp orta ateşte her tarafını kızartıp servis tabağına alın. Sos için fesleğeni ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Köfteleri sosla birlikte servis edin.
Domatesli pilav tarifi
Domatesli pilav malzemeleri
- 1,5 su bardağı beyaz pirinç
- 2 adet rendelenmiş domates
- 3 kaşık tereyağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı kaynar su
- 3-4 damla limon suyu
Domatesli pilav yapılışı
Pirinçleri yıkayın ve kaynar suyun içerisine birkaç damla limon sıkıp 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinçleri süzdürün. Domateslerin kabukların soğup rendeleyin. Tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağın içine domatesleri ekleyin. Domates suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kaynar suyu ilave edin. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca pirinçleri ilave edin. Tuzu ilave edin. Güzelce karıştırıp kapağını kapatın. Suyu çeken pilavı kontrol edin. Piştiğinde üzerine kağıt havlu ekleyip 5 dakika dinlendirin. Sıcak servis edin.
Şerbetli badem tatlısı tarifi
Şerbetli badem tatlısı malzemeleri
Şerbetli badem tatlısı hamuru için;
- 60 gram oda sıcaklığında tereyağ
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 + 1/4 su bardağı un
Şerbetli badem tatlısı süslemek için;
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Şerbetli badem tatlısı şerbeti için;
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 - 2 damla limon suyu
Şerbetli badem tatlısı üzeri için;
- Yarım çay bardağı irmik
Şerbetli badem tatlısı yapılışı
Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.
Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.
Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.