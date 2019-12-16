'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (16 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı fasulye çorbası tarifi, kuzu kaburga dolması tarifi, çanak salata tarifi ve şerbetli badem tatlısı tarifleri var.

Fasulye çorbası tarifi

Fasulye çorbası malzemeleri

- 250 gr kuru fasulye

- 1 orta boy soğan

- 1 buke garni 8 maydanoz kökü, defne yaprağı, kekik sapı vb.)

- 4 sap kereviz

- 2 İnce sap pırasa

- 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağ

- 4 orta boy domates

- Tuz

Fasulye çorbası yapılışı

Fasulyeleri ayıklayıp 4-5 saat soğuk suyla ıslatın. Suyunu süzüp 2 ½ litre sıcak suyla ateşe koyun. 1 adet soğan, sarımsak ve buke garniyi katin. Kereviz ve pırasayı küçük parçalar halinde doğrayıp 1 kaşık yağla kısık ateş üzerinde pişmeye bırakın. Domatesin kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartıp doğradıktan sonra karışıma ekleyin. Fasulye yumuşayınca içinden soğan ve buke garniyi çıkartıp domatesli karışıma katin. Sonra da püre makinesinden geçirin, tekrar ateşe koyup yeterince tuz katin. Servisten önce yumurta sarisini 2-3 kaşık çorbayla alıştırarak sulandırın ve kalan 1 kaşık yağla birlikte çorbaya katin. Yağda kızdırılmış ekmeklerle servis yapın.

Kuzu kaburga dolması tarifi

Kuzu kaburga dolması malzemeleri

- 2 su bardağı elma suyunda haşlanmış Amerikan Pirinci

- 3 kg. kuzu kaburgası (pirzolası) bütün olarak

- Tuz ve toz karabiber

Kuzu kaburga dolması İçi:

- 1 su bardağı doğranmış kereviz başı

- 1 çay bardağı doğranmış soğan

- 4 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

- 2 su bardağı dilimlenmiş elma

- 1 çay bardağı ceviz

- 1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

- 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı baharat

Kuzu kaburga dolması yapılışı

Kuzu kaburgasını kemikler yukarıya gelecek seklide dairesel olarak düz bir tepsiye yerleştirin. Üzerine tuz ve biber serpin. Yanmaması için kemik uçlarını folyo ile sarin. Su ilave etmeyin ve üzerini kapatmayın. 200 derece fırında 30 dakika süre ile kızartın. Diğer tarafta geniş bir tava içinde tereyağını eritin. Kereviz ve soğanı orta ateşte pişirin. Ocaktan indirin. Pirinç, elma, ceviz, kuru üzüm, tuz ve baharat ile karıştırın. Kızarmış kaburganın içini bu malzeme ile doldurun. Üzerini folyo ile kapatın ve 15 dakika daha pişirin. Folyoları çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.

Çanak salata tarifi

Çanak salata malzemeleri

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 1 çay kaşığı tuz

- 5 adet patates

- 1 adet havuç

- 1 su bardağı haşlanmış bezelye

- 5 adet kornişon turşu

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı mayonez

Çanak salata yapılışı

4 adet patatesi haşlayın, kabuklarını soyup robottan çekerek püre haline getirin ve bir kaba alın. Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1 su bardağı kaynar su döküp yaklaşık 10 dakika bekletin. Soğanı ince ince doğrayın ve tavaya zeytinyağı ekleyip kavurun, içerisine salçayı ve baharatlarını da ekleyip kavurmaya devam edin. Hazırladığınız salçalı sosu püre haline getirdiğiniz patateslerin üstüne dökün, kabarmış olan bulguru da ekleyin ve yoğurup, dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Salatası için; kalan 1 patatesi ve havucu küp küp doğrayın. Üstünü geçecek kadar su ilave edin ve sebzeler yumuşayana dek haşlayın. Sonrasında süzün, haşlanmış bezelyeleri ve küp küp doğradığınız turşuları ekleyin. Yoğurt, mayonez ve ince ince doğranmış dereotunu da ekleyip karıştırın. Salatanız hazır. Hazırlayıp dinlenmesi için dolaba kaldırdığınız patatesli harcı alın ve elinizle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp çanak şekli vererek bir servis tabağına dizin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra, hazırlamış olduğunuz salatayı içlerine paylaştırın. Dereotu ile süsleyip servis edin.

Şerbetli badem tatlısı tarifi

Şerbetli badem tatlısı malzemeleri

Şerbetli badem tatlısı hamuru için

- 60 gram oda sıcaklığında tereyağ

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- Yarım paket kabartma tozu

- 2 + 1/4 su bardağı un

Şerbetli badem tatlısı süslemek için

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Şerbetli badem tatlısı şerbeti için

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 1 - 2 damla limon suyu

Şerbetli badem tatlısı üzeri için

- Yarım çay bardağı irmik

Şerbetli badem tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.

Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.

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