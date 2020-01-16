'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (16 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde ezogelin çorbası tarifi, hamsi kuşu tarifi, çoban salatası tarifi ve karakuş tatlısı var.

Ezogelin çorbası tarifi

Ezogelin çorbası malzemeleri

- 2 çay bardağı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

Ezogelin çorbası yapılışı

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Hamsi kuşu tarifi

Hamsi kuşu malzemeleri

- 1 kilogram hamsi

- 4 yemek kaşığı mısır unu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 bardak sıvı yağ

Hamsi kuşu yapılışı

Hamsilerin kafalarını koparıp, kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp, tuzlayın. Hamsilerin iç yüzleri birbirine temas edecek şekilde tabağa sıralayın.Büyük bir tabağın içinde mısır unu ve tuzu karıştırın. Hamsileri iki taraflı mısır ununa batırıp kızgın yağda kızartın. Sıcak servis edin.

Çoban salata tarifi

Çoban salata malzemeleri

- 4 adet orta boy domates

- 3 adet orta boy yeşil biber

- 2 adet orta boy salatalık

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 1/4 demet maydanoz

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Çoban salata yapılışı

Domatesleri ince ince doğrayın. Kabuğu soyulan salatalıkları domatesler gibi ince ince kesin. Biberleri ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde kesin. Kuru soğanı ince ince doğrayın ve maydanozu incecik kıyın. Kuru soğan hariç bütün malzemeleri salata kabında karıştırın. Salata tabağına aldığınızda üzerine kuru soğanları ekleyin. Tuzu, zeytinyağını ve taze limon suyunu üzerine ekleyip servis edin.

Karakuş tatlısı tarifi

Karakuş tatlısı malzemeleri

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı su

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

- 1/2 çay kaşığı tuz

- 5 su bardağı un

Karakuş tatlısını açmak için:

- 3 yemek kaşığı nişasta

Kızartmak için:

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

Karakuş tatlısı şerbeti için:

- 3,5 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- 1/2 adet limon

Karakuş tatlısı yapılışı

İlk olarak şerbetini hazırlayın. Şerbet için gerekli olan bütün malzemeleri tencereye aktarın limonu sıkıp kabuğunu içine atın. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynadığında limonu içinden çıkartın.

Hamuru hazırlarken hamuru için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırma kabına alın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Un az gelirse ilave edebilirsiniz. Hamur yoğurma işlemi bittiğinde 6 eşit parçaya bölün ve üzerine nemli bir bez serip 15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlamak için ceviz içini, tarçını, toz şekeri bir kabın içinde iyice karıştırın ve kenara koyun.

Dinlenen hamuru düz bir zeminde bol nişastayla en ince şeklide açın. Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın. Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun. Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın. Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın. Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin. Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın. Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın. Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın. Şerbetin içinde 15 dakika kadar beklettikten sonra bir servis tabağına alın, toz antep fıstığıyla süsledikten sonra servis edin.

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