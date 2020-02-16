'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (16 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, alinazik tarifi, buhara pilavı tarifi ve cocostar pastası tarifi var.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

2,5 litre et suyu

4 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

2 yumurta sarısı

Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.

Alinazik tarifi

Alinazik malzemeleri

1 diş sarımsak

250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Alinazik yapılışı

Derin bir tava içerisine tereyağ koyun. Sarımsağı ilave ederek hafifçe kavurun. Daha sonra minik doğranmış kuşbaşı etleri ilave edin iyice karıştırın ve kapağı kapatıp 7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyip 2 karıştırın ve ocaktan alın. Közlenmiş patlıcanları kesme tahtası üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Döverken hafif tuz serpin üzerine. İyice ezilen patlıcanları bir kapta sarımsaklı yoğurt ile güzelce karıştırın. Servis tabağının içine patlıcanlı karışımı koyun ve ortasını çukur yapın. Çukur kısmına etleri koyun ve sosundan ilave ederek servis edin.

Buhara pilavı tarifi

Buhara pilavı malzemeleri

Yarım çay bardağı ay çiçek yağı

1 orta boy soğan

1 orta boy rendelenmiş havuç (küçükse 2 tane olabilir)

1 yemek kaşığı dolusu domates salçası

2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü

2 yemek kaşığı kadar dolma fıstığı

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığından biraz az tarçın

2-3 adet karanfil

Tuz

2 su bardağı pirinç (30 dk sıcak suda bekletilmiş)

3 buçuk su bardağı sıcak su

Buhara pilavı yapılışı

Pirinçler sıcak suda 30 dakika bekletilir. Pilav tenceresine yağı ekliyoruz. Ardından yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz. 1 dakika sonra havuçları ilave ediyoruz ve sonra salçayı ekliyoruz. Tuz ve su hariç diğer malzemeleri ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak servis edin.

Cocostar pasta tarifi

Cocostar pasta malzemeleri

Cocostar pasta keki için:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat (varsa)

Aldığı kadar un (2-3 su bardağı)

Cocostar pasta keki ıslatmak için:

1, 5 su bardağı süt

Cocostar pasta üzeri için:

2 paket krem şanti

2 su bardağı süt

3 su bardağı hindistan cevizi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Cocostar pasta ganaj için:

1 paket sıvı krema

160 gram bitter veya sütlü çikolata

Cocostar pasta yapılışı:

Yumurta ile şekeri çırpıp, sıvı olan malzemeleri karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ilave edip çırpın. Yağlanmış cam tepsiye döküp 160-170 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ganaj şantili karışımın üzerine soğuk olarak döküleceğinden kek pişerken ganajın yapımına geçin. Bir tencerede kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttıktan sonra çikolataları parçalar halinde ilave edin. Ocaktan alıp karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağlayın. Ara ara karıştırarak ganajı soğutmaya çalışın. Kek fırından çıkıp ilk sıcaklığı gittikten sonra 1, 5 su bardağı süt ile ıslatın. Keki soğumaya bırakın. Kek ve ganaj soğurken üzeri için 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile çırpın. Pudra şekeri ve Hindistan cevizini de karıştırdıktan sonra soğumuş kekin üzerine güzelce yayın. En son kremşantili karışımın üzerine soğumuş olan ganajı döküp üzerini istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabına kaldırıp dinlendirin.