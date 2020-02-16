"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (16 Şubat 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak soğan çorbası tarifi, alinazik tarifi, buhara pilavı tarifi ve cocostar pastası tarifleri.
16 Şubat 2020, Pazar 12:04 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde soğan çorbası tarifi, alinazik tarifi, buhara pilavı tarifi ve cocostar pastası tarifi var.
Soğan çorbası tarifi
Soğan çorbası malzemeleri
2,5 litre et suyu
4 adet orta boy soğan
2 yemek kaşığı tereyağ veya margarin
2 kahve fincanı silme un
Soğan çorbası terbiyesi için
2 yumurta sarısı
Yarım litre süt
Soğan çorbası yapılışı
Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.
Alinazik tarifi
Alinazik malzemeleri
1 diş sarımsak
250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)
50 gram tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
Alinazik yapılışı
Derin bir tava içerisine tereyağ koyun. Sarımsağı ilave ederek hafifçe kavurun. Daha sonra minik doğranmış kuşbaşı etleri ilave edin iyice karıştırın ve kapağı kapatıp 7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyip 2 karıştırın ve ocaktan alın. Közlenmiş patlıcanları kesme tahtası üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Döverken hafif tuz serpin üzerine. İyice ezilen patlıcanları bir kapta sarımsaklı yoğurt ile güzelce karıştırın. Servis tabağının içine patlıcanlı karışımı koyun ve ortasını çukur yapın. Çukur kısmına etleri koyun ve sosundan ilave ederek servis edin.
Buhara pilavı tarifi
Buhara pilavı malzemeleri
Yarım çay bardağı ay çiçek yağı
1 orta boy soğan
1 orta boy rendelenmiş havuç (küçükse 2 tane olabilir)
1 yemek kaşığı dolusu domates salçası
2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü
2 yemek kaşığı kadar dolma fıstığı
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığından biraz az tarçın
2-3 adet karanfil
Tuz
2 su bardağı pirinç (30 dk sıcak suda bekletilmiş)
3 buçuk su bardağı sıcak su
Buhara pilavı yapılışı
Pirinçler sıcak suda 30 dakika bekletilir. Pilav tenceresine yağı ekliyoruz. Ardından yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz. 1 dakika sonra havuçları ilave ediyoruz ve sonra salçayı ekliyoruz. Tuz ve su hariç diğer malzemeleri ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak servis edin.
Cocostar pasta tarifi
Cocostar pasta malzemeleri
Cocostar pasta keki için:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı karbonat (varsa)
Aldığı kadar un (2-3 su bardağı)
Cocostar pasta keki ıslatmak için:
1, 5 su bardağı süt
Cocostar pasta üzeri için:
2 paket krem şanti
2 su bardağı süt
3 su bardağı hindistan cevizi
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Cocostar pasta ganaj için:
1 paket sıvı krema
160 gram bitter veya sütlü çikolata
Cocostar pasta yapılışı:
Yumurta ile şekeri çırpıp, sıvı olan malzemeleri karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ilave edip çırpın. Yağlanmış cam tepsiye döküp 160-170 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ganaj şantili karışımın üzerine soğuk olarak döküleceğinden kek pişerken ganajın yapımına geçin. Bir tencerede kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttıktan sonra çikolataları parçalar halinde ilave edin. Ocaktan alıp karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağlayın. Ara ara karıştırarak ganajı soğutmaya çalışın. Kek fırından çıkıp ilk sıcaklığı gittikten sonra 1, 5 su bardağı süt ile ıslatın. Keki soğumaya bırakın. Kek ve ganaj soğurken üzeri için 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile çırpın. Pudra şekeri ve Hindistan cevizini de karıştırdıktan sonra soğumuş kekin üzerine güzelce yayın. En son kremşantili karışımın üzerine soğumuş olan ganajı döküp üzerini istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabına kaldırıp dinlendirin.