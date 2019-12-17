'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (17 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde kremalı soğan çorbası tarifi, alinazik tarifi, buhara pilavı tarifi ve değiş tokuş kurabiyesi tarifleri var.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 4 adet orta boy soğan

- 2 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

- 2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

- 2 yumurta sarısı

- Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.

Alinazik tarifi

Alinazik malzemeleri

- 1 diş sarımsak

- 250 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)

- 50 gram tereyağı

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

- 1 çay kaşığı tuz

Alinazik yapılışı

Derin bir tava içerisine tereyağ koyun. Sarımsağı ilave ederek hafifçe kavurun. Daha sonra minik doğranmış kuşbaşı etleri ilave edin iyice karıştırın ve kapağı kapatıp 7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın. Salça, toz kırmızı biber ve tuz ekleyip 2 karıştırın ve ocaktan alın. Közlenmiş patlıcanları kesme tahtası üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövün. Döverken hafif tuz serpin üzerine. İyice ezilen patlıcanları bir kapta sarımsaklı yoğurt ile güzelce karıştırın. Servis tabağının içine patlıcanlı karışımı koyun ve ortasını çukur yapın. Çukur kısmına etleri koyun ve sosundan ilave ederek servis edin.

Buhara pilavı tarifi

Buhara pilavı malzemeleri

- Yarım çay bardağı ay çiçek yağı

- 1 orta boy soğan

- 1 orta boy rendelenmiş havuç (küçükse 2 tane olabilir)

- 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası

- 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü

- 2 yemek kaşığı kadar dolma fıstığı

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı karabiber

- Yarım çay kaşığından biraz az tarçın

- 2-3 adet karanfil

- Tuz

- 2 su bardağı pirinç (30 dk sıcak suda bekletilmiş)

- 3 buçuk su bardağı sıcak su

Buhara pilavı yapılışı

Pirinçler sıcak suda 30 dakika bekletilir. Pilav tenceresine yağı ekliyoruz. Ardından yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavuruyoruz. 1 dakika sonra havuçları ilave ediyoruz ve sonra salçayı ekliyoruz. Tuz ve su hariç diğer malzemeleri ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak servis edin.

Değiş tokuş kurabiyesi tarifi

Değiş tokuş kurabiyesi malzemeleri

- 250 gr. yumuşak margarin

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 3 yumurta sarısı

- 1 paket vanilya

- 3 yemek kaşığı kakao

- 4,5 su bardağı un

Değiş tokuş kurabiyesi yapılışı

Bir kaba unu dökün ve ortasını açın. Unun ortasına margarin, pudra şekeri, yumurta sarısı, vanilya koyup iyice yoğurun. Hamurun birazını ayırıp kakao koyun ve öyle yoğurun. Merdan yardımıyla yarım cm kalınlığında hamuru açın. Tırtıllı kalıpla hamuru kesin. Ortalarını küçük kalıpla kesin. Kakaolu hamurdan küçük kalıpla kestiğiniz yere koyun. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Isıtılmış fırında pembeleşinceye kadar pişirin.

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