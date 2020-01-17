'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (17 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde fasulye çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve magnolia tatlısı var.

Fasulye çorbası tarifi

Fasulye çorbası malzemeleri

- 250 gram kuru fasulye

- 1 orta boy soğan

- 1 diş sarımsak

- 1 buke garni ( maydanoz kökü, defne yaprağı, kekik sapı vb.)

- 4 sap kereviz

- 2 ince sap pırasa

- 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağ

- 4 orta boy domates

- 1 tatlı kaşığı tuz

Fasulye çorbası yapılışı

Fasulyeleri ayıklayıp 4-5 saat soğuk suyla ıslatın. Suyunu süzüp 2 ½ litre sıcak suyla ateşe koyun. 1 adet soğan, sarımsak ve buke garniyi katin. Kereviz ve pırasayı küçük parçalar halinde doğrayıp 1 kaşık yağla kısık ateş üzerinde pişmeye bırakın. Domatesin kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartıp doğradıktan sonra karışıma ekleyin. Fasulye yumuşayınca içinden soğan ve buke garniyi çıkartıp domatesli karışıma katin. Sonra da püre makinesinden geçirin, tekrar ateşe koyup yeterince tuz katin. Servisten önce yumurta sarisini 2-3 kaşık çorbayla alıştırarak sulandırın ve kalan 1 kaşık yağla birlikte çorbaya katin. Yağda kızdırılmış ekmeklerle servis yapın.

Nohut yemeği tarifi

Nohut yemeği malzemeleri

- 2 su bardağı nohut

- 2 adet sivri biber

- 1 adet kuru soğan

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 5 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı sıvıyağ

- Pul biber

- Karabiber

- Tuz

Nohut yemeği yapılışı

Nohutları bir gece önceden sıcak suya koyun içine biraz karbonat ekleyin. Ertesi gün süzüp iyice durulayın. Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın. Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün. Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın. Nohut yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- 1 orta boy soğan

- 3 biber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 kapya biber

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

Magnolia tatlısı tarifi

Magnolia malzemeleri

- 1 litre süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 100 gram krema

- 1 paket bebe bisküvisi

- 10 adet çilek veya muz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Magnolia yapılışı

Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir. Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.

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