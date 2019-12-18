'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (18 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde patates çorbası tarifi, enginar köftesi tarifi, cevizli kayısılı pilav tarifi ve krem şantili kek tarifleri var.

Patates çorbası tarifi

Patates çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 2 orta boy soğan

- 3 - 4 adet patates

- 1 kahve fincanı un

- 1 küçük paket tereyağı veya margarin

- 1 çay kaşığı hindistan cevizi

- Tuz

Terbiyesi için

- 1 bardak süt

- 2 yumurta sarısı

Garnitürü

- 2 adet yumurta akı

- 1 çay bardağı kaşar peynir (rendelenmiş)

- 1 çay kaşığı kırmızı biber

- 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

- 2 - 3 dilim bayat ekmek

Patates çorbası yapılışı

Soğanları küçük parçalar halinde doğrayın, iki kaşık yağla açık renk olacak şekilde kavurun. Unu ekleyin ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ile kuşbaşı doğranmış patatesleri, hindistan cevizi ve tuz koyup yavaş yavaş kaynatarak 30 dakika pişirin. Çorbayı başka bir kaba süzün ve tekrar ocağa koyup kaynatın. Terbiyesini yapıp yavaş yavaş ekleyin ve 2 kaşım pişirdikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir kapta yumurta akina kaşar peyniri, kırmızıbiber ve maydanoz katın. Bu karışımı ekmeklerin üzerine sürün ve küçük küpler halinde kesip çorbayla servis edin.

Enginar köftesi tarifi

Enginar köftesi malzemeleri

- 6 adet enginar

- 3 adet yumurta

- 50 gram kaşar peyniri

- 1 demet maydanoz

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 adet limon

- 1 adet yumurta (rendelenmiş)

- 1 su bardağı zeytinyağı

Enginar köftesi beşamel sos için:

- 2,5 su bardağı süt

- 2 çorba kaşığı tereyağ

- 1,5 çay bardağı un

Enginar köftesi yapılışı

Enginarları soyup limonlu suda bekletin. 4 su bardağı su ve 1 çorba kaşığı tuz kaynatın. Enginarları kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın, süzün. Ezip, püre haline getirin. Beşamel sos için tereyağını eritin. Unu ekleyip 3 dakika kavurun. Sütü ekleyip karıştırın. Beşamel sosa, enginar püresi, kaşar peyniri, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış tepsiye 1 cm kalınlığın da yayıp soğumaya bırakın. İstediğiniz şekilde köfteler hazırlayın. Kalan yumurtaları hafifçe çırpın. Enginar köfteleri sırasıyla una, yumurtaya ve galeta ununa bulayıp, zeytin yağında kızartıp, sıcak servis edin.

Cevizli kayısılı pilav tarifi

Cevizli kayısılı pilav malzemeleri

- 1 su bardağı pirinç

- 3 çorba kaşığı margarin

- 1 adet soğan

- 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

- 6 adet kuru kayısı

- 3 çorba kaşığı ceviz

- Yarım çay kaşığı tarçın

- Yarım çay kaşığı toz şeker

- 1,5 su bardağı tavuk suyu

- Karabiber

Cevizli kayısılı pilav yapılışı

Pirinçi bol suyla yıkayın ve tuzlu suda yaklaşık 1 - 2 saat kadar bekletin. Başka bir tencereye margarini koyun ve içine rendelenmiş soğanı ilave edin. Hafif ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ve pirinci de ekleyip 1 - 2 dakika daha çevirin. Küçük doğranmış kayısı ve iri kıyılmış cevizi de tencereye ekleyin. Daha sonra tarçın, şeker, karabiber, tuz ve tavuk suyunu da ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve su kaynayınca ateşi kısın. Pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Krem şantili kek tarifi

Krem şantili kek malzemeleri

- 1,5 su bardağı un

- 1 su bardağı şeker

- 5 yumurta

- 1 kabartma tozu

- 1 vanilya

Krem şantili kek şurubu için:

- 3 su bardağı su

- limonun çeyreği

Krem şantili kek yapılışı

Şeker, yumurta, un, kabartma tozu, vanilyadan hamur elde edilir. Hamur yağlanmış bir kaba dökülerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pembeleşinceye kadar pişirilir. Bir kürdan yardımıyla kontrol edilir. Kek fırından çıkınca kalıbıyla birlikte soğumaya bırakılır. Kek soğuyunca enlemesine ortadan ikiye bölünür. Bir parçası keki pişirdiğimiz kaba geri bırakılır ve üstüne krem şanti eklenir. Kekin diğer yarısı üzerine kapatılır. Soğuk şurup kesin üzerine dökülür ve buzdolabında 1 saat dinlendirilir.

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