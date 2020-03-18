"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (18 Mart 2020)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak düğün çorbası tarifi, acem köfte tarifi, fırında sebze kızartma tarifi ve şambali tatlısı tarifleri.
18 Mart 2020, Çarşamba 09:49 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde düğün çorbası tarifi, acem köfte tarifi, fırında sebze kızartma tarifi ve şambali tatlısı tarifi var.
Düğün çorbası tarifi
Düğün çorbası malzemeleri
- 2 litre et suyu
- 250 gram koyun eti
- 125 gram un (1 bardak silme)
- 1 yemek kaşığı tereyağ (tepeleme)
- 1/2 yemek kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı kırmızı biber
- Düğün çorbası terbiyesi için:
- 2 yumurta sarısı
- 1 adet limon
Düğün çorbası yapılışı
Kuşbaşı doğranmış eti yeterince suyla pişirin. Unu bir bardak soğuk et suyuyla karıştırıp bulamaç yapın. Kalan et suyunu kaynatın. Pişen eti ve suyunu birleştirin. Hazırladığınız bulamacı azar azar iyice karıştırarak ekleyin. Tuzu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Terbiyesini yapıp ekleyin. Servisten önce üzerine yağ ve kırmızı biber yakıp gezdirin.
Acem köftesi tarifi
Acem köftesi malzemeleri
- 500 gram kıyma
- 1 çay bardağı pirinç
- Yarım çay bardağı ince bulgur
- 1 kg yakın küçük boy patates
- 1 tane kuru soğan
- 2 çay kaşığı kekik
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber
- 2 yemek kaşığı salça
- İnce kıyılmış maydanoz
- 1 yumurta (isteğe bağlı)
Acem köftesi yapılışı
Kıymayı yoğurma kabına aktarıp ayıklanmış ve yıkanmış bulguru ve pirinci, rendelenmiş soğanı, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Kıyma harcından küçük parçalar alın ve yuvarlayın.Tencereye sıvı yağ ve salçayı ekleyin biraz kavurun ve 5-6 bardak su ilave edin. Karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ilave edin. Patatesleri ve köfteleri ekleyerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Sıcak servis edin.
Fırında sebze kızartması tarifi
Fırında sebze kızartması malzemeleri
- 1 adet küçük karnabahar
- 3 adet havuç
- 3 adet patates
- 6 adet arpacık soğan
Fırında sebze kızartması sosu için;
- Yarım çay bardağı zeytinyağ
- Tuz
- Pul biber
- Toz biber
- Kekik
- Karabiber
- Ezilmiş sarımsak
Fırında sebze kızartması yapılışı
Bütün sebzeler yıkanıp kurulanır ve istenilen şekilde doğranır. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın ve başka bir kaba kurutulan sebzeleri alın. Sos ve sebzeleri birleştirip iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sebzeleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Şambali tatlısı tarifi
Şambali tatlısı malzemeleri
- 3 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı şeker
- 1 kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
Şambali tatlısı şerbeti için
- 4 ,5 su bardağı şeker
- 3 ,5 su bardağı su
- 1 çay kaşığı limon suyu
Şambali tatlısı yapılışı
Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak. Orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır. Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.
Şerbeti yapmak için tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edilir.