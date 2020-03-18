'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (18 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde düğün çorbası tarifi, acem köfte tarifi, fırında sebze kızartma tarifi ve şambali tatlısı tarifi var.

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası malzemeleri

2 litre et suyu

250 gram koyun eti

125 gram un (1 bardak silme)

1 yemek kaşığı tereyağ (tepeleme)

1/2 yemek kaşığı tuz

2 çay kaşığı kırmızı biber

Düğün çorbası terbiyesi için:

2 yumurta sarısı

1 adet limon

Düğün çorbası yapılışı

Kuşbaşı doğranmış eti yeterince suyla pişirin. Unu bir bardak soğuk et suyuyla karıştırıp bulamaç yapın. Kalan et suyunu kaynatın. Pişen eti ve suyunu birleştirin. Hazırladığınız bulamacı azar azar iyice karıştırarak ekleyin. Tuzu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Terbiyesini yapıp ekleyin. Servisten önce üzerine yağ ve kırmızı biber yakıp gezdirin.

Acem köftesi tarifi

Acem köftesi malzemeleri

500 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı ince bulgur

1 kg yakın küçük boy patates

1 tane kuru soğan

2 çay kaşığı kekik

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı salça

İnce kıyılmış maydanoz

1 yumurta (isteğe bağlı)

Acem köftesi yapılışı

Kıymayı yoğurma kabına aktarıp ayıklanmış ve yıkanmış bulguru ve pirinci, rendelenmiş soğanı, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. Kıyma harcından küçük parçalar alın ve yuvarlayın.Tencereye sıvı yağ ve salçayı ekleyin biraz kavurun ve 5-6 bardak su ilave edin. Karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve tuzu ilave edin. Patatesleri ve köfteleri ekleyerek kısık ateşte yarım saat kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Fırında sebze kızartması tarifi

Fırında sebze kızartması malzemeleri

1 adet küçük karnabahar

3 adet havuç

3 adet patates

6 adet arpacık soğan

Fırında sebze kızartması sosu için;

Yarım çay bardağı zeytinyağ

Tuz

Pul biber

Toz biber

Kekik

Karabiber

Ezilmiş sarımsak

Fırında sebze kızartması yapılışı

Bütün sebzeler yıkanıp kurulanır ve istenilen şekilde doğranır. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın ve başka bir kaba kurutulan sebzeleri alın. Sos ve sebzeleri birleştirip iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sebzeleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Şambali tatlısı tarifi

Şambali tatlısı malzemeleri

3 su bardağı irmik

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Şambali tatlısı şerbeti için

4 ,5 su bardağı şeker

3 ,5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Şambali tatlısı yapılışı

Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak. Orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır. Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

Şerbeti yapmak için tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edilir.