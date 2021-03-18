Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (18 Mart 2021)
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer 'Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem?' diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak mantı ve peynir tatlısı tarifimiz.
18 Mart 2021, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
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Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mantı tarifi ve peynir tatlısı var.
'BUGÜN NE PİŞİRSEM' DİYENLERE GÜNÜN MENÜSÜ
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
Tuz
1 adet yumurta
İÇİ İÇİN
250 g az yağlı kıyma
1 adet orta boy soğan
Karabiber
Pul biber
Tuz
pişirmek için:
Tereyağı
2 yemek kaşığı salça
ÜZERİ İÇİN
Sarımsaklı Yoğurt
Nane
Sumak
Pul biber
NASIL YAPILIR?
Genişçe bir kapta unun ortasını açın, yumurtayı kırın, bir tutam tuz serpin ve azar azar su ilave ederek hamuru yoğurun.
Hamurun ne çok kaskatı ne de çok yumuşak olmalıdır.
Hamurdan bezeler yaparak, bunları teker teker, hazır yufkadan daha kalınca olarak açın.
Diğer taraftan kıymanı içine kırmızıbiber, karabiber, tuz ve rendelemiş olduğunuz soğanı ekleyerek biraz yoğurun.
Kıymadan kopardığınız küçük parçaları kare kare kesmiş olduğunuz hamurun üzerine koyun.
Hamurların 4 köşesini bir araya getirip şekillendirin.
Mantılar hazır olunca kaynayan suya atarak 15-20dk kadar pişirin.
Bu arada küçük bir tavada tereyağını eriyip salçayı kavurun.
Pişmekte olan mantının suyuna ilave edin.
5 dk kadar daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
Mantıyı tabaklara koyun üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Nane ve bol sumak serperek servis edebilirsiniz.
Dilerseniz pulbiber de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.
Peynir tatlısı
1 paket peynir tatlısı
5 su bardağı şeker
6 su bardağı su
Peynir tatlısı paketindeki talimatlara uyarak tatlınızı hazırlayabilirsiniz.