'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi, pirinçli soğan dolması tarifi, çerkez tavuğu tarifi ve irmik helvası tarifleri var.

Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi

Sebzeli tavuk suyu çorbası malzemeleri

- 2,5 litre tavuk suyu

- 250 gram karışık sebze (kabak, fasulye, havuç)

- 1 tavuk gögsü

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- Yarım bardak un

- 1 bardak süt

Sebzeli tavuk suyu çorbası yapılışı

Sebzeleri küp küp doğrayın, 1 kaşık yağ ve üzerini örtecek kadar tavuk suyu ekleyip bu şekilde ateşe koyun. Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Unla sütü birbirine karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin ve artan tavuk suyunu da tencereye ekleyin. Sonra kıyılmış tavuk eti ve tuz ekleyip indirin.

Pirinçli soğan dolması tarifi

Pirinçli soğan dolması malzemeleri

- 1 su bardağı pirinç

- Yarım su bardağı su

- 2 çorba kaşığı soya yağı

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 fincan tavuk suyu

- 1 diş sarımsak

- 1 - 2 demet dereotu

Pirinçli soğan dolması yapılışı

Bir tavada yağı kızdırıp pirinçleri kavurun. İçine ezilmiş sarımsak, kıyılmış dereotu, tuz ve kırmızı biberi ekleyip biraz daha kavurun. Pirinçler göz göz olunca 1 fincan tavuk suyunu ekleyip çekene kadar kaynatın. Soğanların kabuklarını soyup ortadan ikiye ayırın. İçlerine hazırlamış olduğunuz pirinçli karışımdan doldurun ve fırın kabına dizin. Dolmaların üzerine kaşar peynir rendesi serpip 20 dakika soğanlar pişene kadar fırınlayın.

Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu malzemeleri

- 1 adet bütün tavuk

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

- 5 su bardağı su

Cevizli harcı için:

- 300 gram ceviz

- 3 diş sarımsak

- 4 dilim bayat ekmek içi

- 1,5 su bardağı tavuk suyu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı toz kişniş

Üzeri için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Çerkez tavuğu yapılışı

Tavuklar ilk olarak temizlenir ve bol suda yıkanır. Derin bir tencere içerisine alınır ve içme suyu, orta boy kuru soğan, limon suyu ve tane karabiber eklendikten sonra orta ateşte pişirilir. Yumuşayana kadar pişen tavuğu geniş bir tabağa alırız. Kemik ve derilerini ayıkladığınız tavuğu, ince ince uzun parçalar halinde didikleriz. Arzuya göre macun kıvamına gelmesi için mutfak robotundan geçirin. Cevizli harcı hazırlamak için sarımsaklar incecik kıyılır ve tuz ilave edilip sarımsaklar dövülür. Ayıklanmış ceviz içleri eklenip dövme işlemine devam edilir. Ufalanmış bayat ekmek içlerini azar azar eklenen tavuk suyuyla yumuşattıktan sonra cevizli karışıma katılır. Toz kişnişi eklenir, tüm malzemeyi koyu bir akışkanlık elde edene kadar karıştırılır. Tel tel ditilmiş tavuk etleriyle harmanladığınız cevizli karışımı servis tabağına alınız. İsteğe bağlı zeytinyağında pulbiberi yakıp üzerine dökebilirsiniz.

İrmik helvası tarifi

İrmik helvası malzemeleri

- 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı irmik

- 1,5 su bardağı şeker (şekeri az sevenler 1 bardak kullanabilir)

- 2 su bardağı su

İrmik helvası yapılışı

Tereyağını tavada eritip irmiği üzerine döküp ve orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavrulur. Daha sonra ocağın altı kısılır ve 3 dakika da kısık ateşte kavrulur. Kavurma işleminin sonunda şeker eklenir ve ortalama 4 dakika şeker kavrulur. Altı kısık ateşten orta ateşe getirilir ve suyu eklenir. Pişerken biraz sulu kalmasına özen gösterin. Helva dinlenirken o suyu kendi çekecektir.





Bu haberi de okudular Kuzu kaburga dolması tarifi: Kuzu kaburga dolması nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Çilekli ekler tarifi: Çilekli ekler nasıl yapılır?