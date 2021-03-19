Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Mart 2021)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mantı tarifi ve peynir tatlısı var.

'BUGÜN NE PİŞİRSEM' DİYENLERE GÜNÜN MENÜSÜ

İZMİR KÖFTE TARİFİ

KÖFTESİ İÇİN

500 gr yağlı kıyma

1 orta boy soğan (ince kıyılmış)

2-3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 su bardağı kadar galeta unu veya bayat ekmek kırıntısı (arzuya göre kullanılmayabilir)

Maydanoz (arzu ettiğiniz miktarda ince kıyılmış)

1,5 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı pul biber

1/2 tatlı kaşığı karabiber

Kimyon (tatlı kaşığının ucuyla)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karbonat

1-2 yemek kaşığı sirke

Patates (Dilimlenmiş)

NASIL YAPILIR?

Tüm malzeme bir kaba konur ve iyice yoğrulur. (Vaktiniz varsa hazırladığımız köfte 1 saat kadar dolapta dinlendirilir.) Yuvarlak köfteler yapılır. Demirdöküm tencereye bir köfte bir patates dilimi olacak şekilde sıralanır. Üzerlerine biber ve domates dilimleri yerleştirilir.

SOS İÇİN:

Diğer bir tavada 2 kaşık kadar sade yağ eritilir. Eriyen yağın üzerine 1/2 yemek kaşığı domates salçası, 1/2 yemek kaşığı biber salçası ilave edilir ve sürekli karıştırılarak açılır. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber, 1/2 tatlı kaşığı karabiber, 1/2 tatlı kaşığı pul biber eklenir. İyice karıştırılır. Sıcak su eklenir. Kaynayan sosumuz köfte ve patateslerin üzerine dökülür.

Tencerenin kapağı kapatılır ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirilir. Sonra tencerenin kapağı açılır ve tekrar pişmeye bırakılır. Tencerenin kapağı açık şekilde 15-20 dakika daha pişirilen yemeğimiz sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

1 adet soğan (minik minik doğruyoruz)

1 kase yeşil mercimek (sıcak suda yarım saat kadar haşlıyoruz)

1 kase bulgur

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

tuz,pul biber,karabiber

1 kahve fincanı kadar sıvıyağ

üzerini geçecek kadar sıcak su

NASIL YAPILIR?

Soğanı doğrayıp tenceremize alıyoruz,yağını ekleyip kavuruyoruz .

Salça ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz.

Haşlayıp yıkadığımız yeşil mercimek ve bulguru ilave ediyoruz.

Üzerini bir parmak geçene kadar sıcak su koyup kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz ..

Suyunu cekınce ocağın altını kapatıyoruz.

Eğer pişmemiş ise biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz ..

Yeşil mercimeği haşlayınca koyu renk suyu çıkıyor ,yıkayıp süzüyoruz ...



