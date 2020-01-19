'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, ev yapımı mantı tarifi, mevsim salatası tarifi ve un kurabiyesi var.

Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası malzemeleri

- 1.5 su bardağı sarı mercimek

- 1.5 su bardağı tavuk suyu

- 4 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

- 1 yemek kaşığı kekik

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 yemek kaşığı un

Mercimek çorbası yapılışı

Mercimekleri bir tencereye alıyoruz. Berrak bir su elde edene kadar bol bol yıkıyoruz. Yıkanan mercimeklerin üzerine 1.5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip 3 su bardağı su ekliyoruz. Mercimekler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Kaynayınca ocaktan alıp blenderden geçiriyoruz. Başka bir tavanın içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kızan yağın üzerine unu ekliyoruz. Rengi değişen unun üzerine 1.5 yemek kaşığı salçayı koyuyoruz. Kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıkan salçanın üzerine baharat seviyorsanız kekik ve pul biberi ekleyip hemen üzerine 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Kaynayana kadar bol bol karıştırıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz.

Ev yapımı mantı tarifi

Ev yapımı mantı malzemeleri

- 1,5 su bardağı un

- 1/4 su bardağı su

- 1 adet yumurta

Mantı iç harcı için:

- 200 gram kıyma

- 1 adet kuru soğan

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı karabiber

Mantı haşlama suyu için:

- 4 su bardağı su veya et suyu

Mantı sosu için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 su bardağı et suyu ( mantının haşlama suyu kullanılabilir)

Mantı üzeri için:

- 1 kase yoğurt

- 2 diş sarımsak

Ev yapımı mantı yapılışı

Yuvarlak karıştırma kabının içerisine unu alıp ortasını açın. Yumurtaları ekleyip azar azar su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur iyice toparlanacak ve biraz sert olacaktır. Hazırlanan hamuru 10 dakika bekletin. Bu arada mantının iç harcını hazırlayın. Kuru soğan rendelenir ve üzerine kıyma, tuz, karabiber eklenir iyice karıştırılır. Hamuru iki beze olacak şekilde bölün ve tezgah üzerinde hamuru unlayarak merdane yardımıyla açın. İnce açtığınız hamuru iki parmak kalınlığında kesin. Enine ve boyuna kesilmiş küçük kare hamurların içine kıymaları koyup ister üçgen olacak şekilde köşeleri birleştirin, isterseniz de bohça şeklinde 4 köşesini birleştirerek kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde kapatmaya özen gösterin. Tencerenin içerisine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynayınca mantıların hepsini suya atın ve 10 dakika haşlayın. Mantı haşlanırken sosunu ve yoğurdunu hazırlayın. Ezilmiş sarımsakları yoğurdun içine koyup iyice çırpın. Sosu içinde tereyağını küçük bir sos tenceresine alın ve eritin. Biber salçasını ekleyip 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan biraz ilave edip sosun kıvamını açın. Süzgeç yardımıyla aldığınız mantıların üzerine yoğurt ekleyip onun üzerine de sos ekleyin ve sıcak servis edin.

Mevsim salatası tarifi

Mevsim salatası malzemeleri

- Yarım kırmızı lahana

- 2 havuç

- 1 göbek marul

- 3-4 kaşık konserve mısır

- Yarım demet roka

- Yarım demet maydanoz

- Tuz

- Limon suyu

- Zeytinyağı

Göbek marulu yıkayıp dörde kesin. Kırmızı lahanayı ince ince kıyıp bir kaba alın. Çok az limon suyu ve tuz ekleyip elinizle ovun. Havucu rendeleyin. Roka ve maydanoz yapraklarını yıkayıp kurulayın. Salata servis tabağına göbek marul dilimlerini çiçek şeklinde yerleştirin. Dört yanına havucu ve kırmızı lahanayı değişimli olarak koyun. Mısırı üzerine serpin. Roka ve maydanoz yapraklarını marulun orta kısmına yerleştirin. Limon suyu ve zeytinyağını gezdirip servis yapın.

Un kurabiyesi malzemeleri

- 1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)

- 1 kahve fincanı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı buğday nişastası

- 1 su bardağı pudra şekeri

- Aldığı kadar un

Un kurabiyesi üzeri için;

- Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi yapılışı

Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastahane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derec