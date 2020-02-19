'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde terbiyeli sebze çorbası tarifi, portakallı pırasa yemeği tarifi, mor lahana salatası tarifi ve sütlaç tarifi var.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.

Portakallı pırasa yemeği tarifi

Portakallı pırasa yemeği malzemeleri

5 dal pırasa (beyaz kısımları kullanılacak)

2 adet havuç

2 adet domates

1 portakal

1 orta boy soğan

Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Portakallı pırasa yemeği yapılışı

Pırasa yemeği yapmak için öncelikle pırasalar temizlenir ve 1 cm uzunluğunda doğranır. Bol su ile yıkanarak suyunu süzdürün. Soğan soyulup yemeklik doğranır ve zeytinyağ eklediğiniz tencerede pembeleşinceye kadar kavrulur. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde doğranır. Kabukları soyulup küçük doğranmış domates eklenerek 1-2 dk kavrulur. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Suyu süzülen pırasalar ilave edildikten sonra karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasa suyunu salıp, suyunu çekene kadar bu şekilde pişirilir. Son olarak yıkanmış pirinç ilave edilir, tuzu ayarlanır ve yemekle aynı hizaya gelecek kadar sıcak su eklenir. Su miktarı gerekirse eğer sonradan ilave ederek ayarlayabilirsiniz. İyice yıkayıp kabuğunu sorduğunuz portakallar yemeğin üzerine dizilir. Tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar pişene kadar pişirilir. Servis ederken portakallar içinden çıkartılır.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

1/2 adet mor lahana

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 adet kırmızı elma

1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Sütlaç tarifi

Sütlaç malzemeleri

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Tarçın

Sütlaç yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencereye koyun ve üzerine su ekleyerek haşlayın. Pirinçler şişip pişince üzerine sütü ekleyin. Bir kaç kere karıştırıp kaynamasını bekleyin. Bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı sütle eritin. Tencerede kaynayan sütten 1 - 2 kepçe alıp kasenin içerisine ekleyin. Kasedeki karışımı kaynayan tencerenin içerisine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Daha sonra toz şekeri ilave edin karıştırın ve 1 - 2 taşım kaynatın. Pişen sütlaçları kaselere dağıtın. Sütlaçlar soğuduğunda üzerine tarçın serperek servis edin.