'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (20 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi,karalahana yemeği tarifi, sade bulgur pilavı tarifi ve irmilkli muhallebi tatlısı tarifi var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

1 çorba kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

Tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Karalahana yemeği tarifi

Karalahana yemeği malzemeleri

1 kg yürekli karalahana

1 kase barbunya fasulyesi

2 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı biber veya domates salçası

1 kase fırınlanmış mısır tanesi

1 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Acı kırmızı pul biber

Karalahana yemeği yapılışı

Karalahana yemeği yapımı için lahanalar ayıklanır. İyice yıkanır ve küçük küçük doğranır. Suda lahanalar yumuşayıncaya kadar haşlanır ve süzdürülür. Tencereye sıvı yağ konulur. Yemeklik doğranan soğanlar ilave edilir. Soğanlar pembeleşince salça eklenerek kavrulur. Süzdürülen lahana, barbunyalar ve mısır ilave edilir. Bir - iki bardak su ile ön pişirme yapılır. Yemeğin ana suyu konularak tuzu ve biberi atılır. Pişmeye bırakılır. Suyunun çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Yarmalar ve barbunya iyice pişince karalahana yemeğinin altı kapatılır.

Sade bulgur pilavı tarifi

Sade bulgur pilavı malzemeleri

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet büyük boy soğan(yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 - 2,5 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Sade bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sıcak servis edin.

İrmikli muhallebi tatlısı tarifi

İrmikli muhallebi tatlısı malzemeleri

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

2 paket vanilya

1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağ

İrmikli muhallebi tatlısı yapılışı

Derin bir tencereye süt ve toz şekeri alıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Ardından irmik ilave edilir ve pişene kadar karıştırılır. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Üzerine vanilya ve tereyağını ekleyip güzelce karıştırın. Sıcakken kaselere bölün veya kare cam tepsiye alın. Soğuduğunda servis edin.

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