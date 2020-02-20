'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (20 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde domates çorbası tarifi, türlü yemeği tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve irmik helvası tarifi var.

Domates çorbası tarifi

Domates çorbası malzemeleri

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. 5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Türlü yemeği tarifi

Türlü yemeği malzemeleri

1 adet büyük boy kuru soğan

4 diş sarımsak

4 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy kırmızı biber

4 adet orta boy domates

3 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy kabak

200 gram taze fasulye

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Türlü yemeği yapılışı

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Sarımsakları incecik kıyın. Ortadan ikiye kestiğiniz yeşil ve kırmızı biberleri çekirdeklerini alıp iri parçalar halinde kesin. Kabuğunu alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcan ve kabakları, biberlerle uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç kısımlarını kestikten sonra kılçıklarını aldığınız taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün. Zeytinyağını derin bir tencere ya da güveç kabında kızdırın. Daha sonra sırayla kuru soğan, sarımsak, taze fasulye, patlıcan, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, sıcak su ve domates salçasını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra domateslerin üzerine gezdirin. Tuz ve karabiber ekleyin kapağını kapatın. Tencerede kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Servis ederken tüm sebzelerin karışması için farklı bir kaba alın ve sıcak servis edin.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Sebzeli bulgur pilavı malzemeleri

5 yemek kaşığı tereyağı

1 orta boy soğan

3 biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kapya biber

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su (kaynar)

Sebzeli bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine yağı alın ve eritin. Eriyen yağın içerisine yemeklik doğranan soğanları ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Soğanların üzerine küp küp doğranan biberleri ve kapya biberi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulunca üzerine salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar yine kavuruyoruz. Üzerine bulgurları ekleyip iyice karıştırıyoruz. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar şişip suyu çekince altını kapatıyoruz.

İrmik helvası tarifi

İrmik helvası malzemeleri

2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı irmik

1,5 su bardağı şeker (şekeri az sevenler 1 bardak kullanabilir)

2 su bardağı su

İrmik helvası yapılışı

Tereyağını tavada eritip irmiği üzerine döküp ve orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavrulur. Daha sonra ocağın altı kısılır ve 3 dakika da kısık ateşte kavrulur. Kavurma işleminin sonunda şeker eklenir ve ortalama 4 dakika şeker kavrulur. Altı kısık ateşten orta ateşe getirilir ve suyu eklenir. Pişerken biraz sulu kalmasına özen gösterin. Helva dinlenirken o suyu kendi çekecektir.



