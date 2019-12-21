'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (21 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, balıklı sebze tarifi, bulgur pilavı tarifi ve trileçe tatlısı tarifleri var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz Tarhana

- 1 Çorba Kaşığı Salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay Kaşığı Kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Balıklı sebze tarifi

Balıklı sebze tarifi malzemeleri

- 1/2 su bardağı pirinç

- 100 gr. somon balığı

- 1 adet bostan patlıcanı

- 1 adet kabak

- 50 gr. rendelenmiş kaşar

Kızartmak için:

- Soya yağı

- 1 tutam karabiber, kırmızı biber

- Yeteri kadar tuz

Balıklı sebze yapılışı

Patlıcanların kabuğunu soyup kabaklarla beraber 2 cm. kalınlığında halka halka doğrayın. Yağda kızartıp kağıt havlu üzerinde süzdürün. Haşlanmış pirinci, kızaran sebzeleri, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp fırın kabına koyun. Üzerine parçaladığınız balıkları dizin. Rendelediğiniz kaşar peyniri serpip 170 derece fırında pişirin.

Sade bulgur pilavı tarifi

Sade bulgur pilavı malzemeleri

- 1,5 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 adet büyük boy soğan(yemeklik doğranmış)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 - 2,5 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz

Sade bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sıcak servis edin.

Trileçe tatlısı tarifi

Trileçe tatlısı malzemeleri

5 adet büyük boy yumurta

6 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Trileçe karameli İçin:

1 çay bardağı toz şeker(büyük çay bardağı)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

Trileçe şerbeti için:

2 su bardağı inek sütü

1 su bardağı keçi sütü

1 su bardağı manda sütü

1 su bardağı toz şeker

Trileçe yapılışı

Derin bir karıştırma kasesinin içerisine yumurta ve şekeri ekleyip, şekerler eriyene ve karışımın rengi açılıp, krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilini yumurtalı karışımın içerisine eleyerek ekleyin. Spatula yardımıyla kuru malzemelerin sıvı malzemelerle birleşmesi için altan üstte doğru sürekli olarak karıştırın. Güzelce karışmış olan kek harcını yağlanmış fırın kabınıza dökün ve üzerini düzeltin. Trileçenin pandispanyasını önce 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. 10 dakika sonunda fırın ısısını 150 dereceye indirip 20-25 dakika kadar pişirin. Pişen pandispanyayı oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve üzerine kürdan yardımıyla delikler açın. Sütlü şerbeti için; inek sütü, manda sütü ve keçi sütünü tencereye alın. Şekerini de ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın. Karameli için; ayrı bir sos tenceresinde toz şekeri kontrollü olarak eritin. Üzerine tereyağını ekleyin. Fokurdamaya başlayan tereyağlı şekerin üzerine kremayı ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın, soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında soğumuş olan trileçe pandispanyasının üzerine ılık sütlü şerbeti ekleyin ve sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın. Bu esnada 1 paket krem şanti hazırlayın. Soğumuş olan kekinizin üzerine ince bir tabaka halinde krem şantiyi yayın. Hazırlamış olduğunuz karameli de üzerine güzelce yaydıktan sonra dilimleyin ve soğuk olarak servis edin.

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