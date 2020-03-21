'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (21 Mart 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde yoğurt çorbası tarifi,patlıcan yemeği tarifi, kuskus tarifi ve ıslak kek tarifi var.

Yoğurt çorbası tarifi

Yoğurt çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı yoğurt

3,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yoğurt çorbası üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yoğurt çorbası yapılışı

Orta boy bir tencerenin içerisine pirinçleri koyun. Üzerine suyu ilave edin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Bir kabın içerisine yoğurt ve unu aktarın. Güzelce çırpın ve içerisinde unun topaklanmamasına dikkat edin. Ocağın üzerinde pişen pirinçlerin suyundan bir kepçe alıp yavaşça yoğurtlu karışıma ilave edip karıştırın. Ardından bu işlemi birkaç kepçe daha ilave ederek gerçekleştirin. Ocakta pişmekte olan pirinçlerin üzerine yoğurtlu karışımı çok dikkatli ve yavaş bir şekilde, incecik bir ip halinde dökerek bir yandan da karıştırın. Bu şekilde tüm yoğurdu ilave ettikten sonra kaynayana kadar güzelce karıştırın. Kıvamı size koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ilave edin. Ayrı bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve üzerine kuru naneyi ekleyerek hafifçe yakın. Elde ettiğiniz bu sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği malzemeleri

4-5 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 adet domates rendesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulur ve boydan 4'e bölünüp küp küp dilimlenir. Ortalama 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Yemekler soğanlık doğranır. Kırmızı biber ve yeşil biber içleri boşaltılarak yemeklik doğranır. Tencereye zeytinyağı eklenir üzerine soğanlar eklenip rengi değişmeye başlayınca üzerine biberler eklenir. Biberler kavrulunca suyu süzülen patlıcanlar ilave edilir. Son olarak domates sosu da eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılarak yemeğin kendi suyu ile pişmesi sağlanır. Patlıcanların piştiğinden emin olunca yemeği ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Kuskus tarifi

Kuskus malzemeleri

1,5 su bardağı kuskus

1/2 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Kuskus yapılışı

Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlıyoruz. Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave ediliyor. Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavruluyor. Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave ediliyor. Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılıyor. Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.

Islak kek tarifi

Islak kek malzemeleri

150 gram margarin

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 portakal kabuğu rendesi

Islak kek üstü için:

Yarım limon kabuğu rendesi ve suyu

1 çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı portakal suyu

Islak kek yapılışı

Fırını önceden 160 derece ısıyla ısıtın. Kare veya dikdörtgen kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Margarini eritin ve ılımaya bırakın. Kekin üzeri için verilen büyün malzemeleri bir kapta karıştırın ve daha sonra kullanmak için kenara alın. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabında mikserle çırpın.Ilık margarini ve portakal kabuğu rendesini ilave edip biraz daha çırpın. Unu, vanilyayı ve kabartma tozunu birlikte bir kaba eleyip, yumurtalı karışıma ilave ettikten sonra 1 dakika mikserin orta hızında çırpın. Kek hamurunu kalıba dökün. Önceden ısıtılan fırında ortalama 1 saat pişirin. Kek fırından çıktıktan 5 dakika sonra başka bir kaba kalıptan ters şekilde çıkartın. 3 dakika sonra çatal yardımıyla üzerinde 10 delik açın. Hazırladığınız portakallı karışımı kaşıkla yavaş yavaş dökerek yedirin. Soğuduğunda servis edin.