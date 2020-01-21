'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (21 Ocak 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde tarhana çorbası tarifi, kereviz yemeği tarifi, sade bulgur pilavı tarifi ve irmikli muhallebi tatlısı var.

Tarhana çorbası tarifi

Tarhana çorbası malzemeleri

- 3 yemek kaşığı toz tarhana

- 1 Çorba kaşığı salça ( domates ve biber)

- 1 Çorba kaşığı tereyağı

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 Çay kaşığı kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı

1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın. 3 diş sarımsağı ince ince içerisine doğrayın (sarımsağın ağza gelmesini istemiyorsanız rendeden geçirin). 5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Kereviz yemeği tarifi

Kereviz yemeği malzemeleri

- 1 adet soğan

- 1 adet havuç

- 1 diş sarımsak

- 1 adet patates

- 2 adet orta boy kereviz

- 2 adet kerevizin sapı

- 3-4 adet kereviz yaprağı

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet küp şeker

Kereviz yemeği yapılışı

Kerevizin kabuklarını soyup limonlu suyun içerisinde 10 - 15 dakika kadar bekletin. Doğranmış soğanı, kip kip kesilmiş havucu ve rendelenmiş sarımsağı yayvan bir tencere içerisine alın ve 2 yemek kaşığı yağ ekleyip kavurun. Patatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Tencereye aktarıp bir kaç dakika daha kavurun. Kerevizlerin fazla suyunu süzün ve tencerenin içine ilave edin. İyice karıştırın ve ardından kereviz saplarıyla, yapraklarını ilave edin. Ardından 1,5 su bardağı su ilave edip, şekeri ekleyip kısık ateşte patatesler, havuçlar ve kerevizler yumuşayana kadar pişirin. Son olarak tuzu ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Kerevizin sapı ve yapraklarını içerisinden çıkartın. 2 saat dinlendirdikten sonra üzerinde zeytinyağı gezdirip dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Sade bulgur pilavı tarifi

Sade bulgur pilavı malzemeleri

- 1,5 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 adet büyük boy soğan(yemeklik doğranmış)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 - 2,5 su bardağı sıcak su

- 2 çay kaşığı tuz

Sade bulgur pilavı yapılışı

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Sıcak servis edin.

İrmikli muhallebi tatlısı tarifi

İrmikli muhallebi tatlısı malzemeleri

- 4 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı irmik

- 2 paket vanilya

- 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağ

İrmikli muhallebi tatlısı yapılışı

Derin bir tencereye süt ve toz şekeri alıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Ardından irmik ilave edilir ve pişene kadar karıştırılır. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Üzerine vanilya ve tereyağını ekleyip güzelce karıştırın. Sıcakken kaselere bölün veya kare cam tepsiye alın. Soğuduğunda servis edin.

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