'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (21 Şubat 2020)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde brokoli çorbası tarifi, fırında tavuk but tarifi, pesto soslu makarna tarifi ve un kurabiyesi tarifi var.

Brokoli çorbası tarifi

Brokoli çorbası malzemeleri

500 gram brokoli

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Brokoli çorbası yapılışı

Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın. Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun. Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin. Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın. Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

Fırında tavuk but tarifi

Fırında tavuk but malzemeleri

4 adet kalçalı but

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Pul biber, kekik, kimyon, karabiber

1 yemek kaşığı yoğurt

1 küçük soğan

Sıvı yağ

Fırında tavuk but yapılışı

Soğanı ve sarımsağı rendeliyoruz. Yoğurda ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak sıvı yağı ve baharatları da ekleyip harmanlıyoruz. Tavukları temizliyoruz ve fazla derilerini kesiyoruz. Üzerine içininde iyi pişmesi için çizikler atıyoruz. Hazırladığımız sosu her tarafına (derinin altına, çiziklerin içine) iyice sürüyoruz. Fırın tepsimize tavukları koyuyoruz ve fırına veriyoruz. 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Eğer fırınınızda ızgara özelliği varsa son dakikalarda ızgara konumuna getirebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz.

İpucu

Tavukları geceden veya 2 saat önceden sosa bulayıp bekletirseniz tadı daha lezzetli olacaktır.

Pesto soslu makarna tarifi

Pesto soslu makarna malzemeleri

1 paket makarna

50 gram taze fesleğen

100 gram parmesan peyniri

15 gram çam fıstığı

1 diş sarımsak

100 ml extravergine zeytinyağı

Tuz

Pesto soslu makarna yapılışı

Fesleğen yaprakları tek tek ayrılır ve bol suda yıkanır. Kağıt havlu yardımıyla fesleğenler kurulanır. Permesan peyniri ve sarımsağı rendeledikten sonra çam fıtığı ve taze fesleğen yapraklarıyla birlikte mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alana kadar ezilir. Karışımın içerisine azar azar zeytinyağı eklenir ve kıvam alması sağlanır. Derin bir tencere içerisinde su ve tuz eklenip kaynayınca makarna haşlanmaya başlanır. Ortalama 8 - 10 dakika haşlanan makarna süzülür. Süzülürken suyundan 1 su bardağı kenara ayrılır. Hazırlanan pesto sos tencereye alınır ve içerisine bi kaç kaşık haşlama suyundan ilave edilir. Üzerine makarnalar eklenir ve sıcak servis edilir.

Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi malzemeleri

1 paket tereyağı yada margarin ( oda sıcaklığında)

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

Un kurabiyesi üzeri için;

Yarım su bardağı pudra şekeri

Un kurabiyesi yapılışı

Margarin ve ya tereyağı karıştırma kabına alınır. Üzerine sıvı yağ, pudra şekeri eklenir ve yoğrulur. Üzerine nişasta ve unu ilave ediyoruz, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğrulan hamurda tercih ettiğiniz bir şekil varsa istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kararsızsanız rulo gibi uzatıp julyen şeklinde kesebilirsiniz. Kesilen parçaların üzerine çok hafif çatalla bastırırsanız pastahane kurabiyesi görüntüsü oluşturabilirsiniz. Kurabiyeleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakikaya yakın pişirin. Fırından çıkartıp soğumasını bekleyin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpip servis edin.