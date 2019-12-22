'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (22 Aralık 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde bezelye çorbası tarifi, fırında yumurtalı ıspanak tarifi, pirinç pilavı tarifi ve hurma tatlısı tarifleri var.

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası malzemeleri

- 2 litre et suyu

- 250 gram koyun eti

- 125 gram un (1 bardak silme)

- 1 yemek kaşığı tereyağ (tepeleme)

- 1/2 yemek kaşığı tuz

- 2 çay kaşığı kırmızı biber

Düğün çorbası terbiyesi için:

- 2 yumurta sarısı

- 1 adet limon

Düğün çorbası yapılışı

Kuşbaşı doğranmış eti yeterince suyla pişirin. Unu bir bardak soğuk et suyuyla karıştırıp bulamaç yapın. Kalan et suyunu kaynatın. Pişen eti ve suyunu birleştirin. Hazırladığınız bulamaçı azar azar iyicve karıştırarak ekleyin. Tuzu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Terbiyesini yapıp ekleyin. Servisten önce üzerineyağ ve kırmızı biber yakıp gezdirin.

Etki karışık dolma tarifi

Etli karışık dolma tarifi malzemeleri

- 500 gram kıyma

- 1 kilogram dolmalık biber

- 5 adet domates

- 1,5 kahve fincanı pirinç

- 1 çorba kaşığı margarin

- 2 adet soğan

- 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı

- Yarım demet maydanoz

Etli karışık dolma yapılışı

Ispanaklar güzelçe yıkanır, ayıklanır ve süzülür. Ispanaklara hiç su eklemeden tencerede kendi suyuyla hafifçe kavuralım. Bir tavaya yağı ekleyelim. Soğanları piyazlık doğrayalım ve pembeleşene kadar kavuralım. Kıymayı ilave edip, rengi dönünceye kadar kavuralım. Pastırmayı veya çemeni ekleyelim.

Ispanakları doğrayıp, onuda tavaya alalım. Arasıra karıştırarak kavurmaya devam edin. Yemeği küçük bir tepsiye aktaralım ve her yerine eşit şeklide yayalım. Tepsdeki ıspanakların içine 4 oyun açalım ve oyukların içine yumurtaları kıralım. Tuz, karabiber ekleyip fırına verelim. Kaşar eklemek istiyorsanız fırına vermeden önce üzerine serpebilirsiniz.

Çoban salata tarifi

Çoban salata malzemeleri

- 4 adet orta boy domates

3 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy salatalık

1 adet büyük boy kuru soğan

1/4 demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Çoban salata yapılışı

Domatesleri ince ince doğrayın. Kabuğu soyulan salatalıkları domatesler gibi ince ince kesin. Biberleri ortadan ikiye bölüp yarım ay şeklinde kesin. Kuru soğanı ince ince doğrayın ve maydanozu incecik kıyın. Kuru soğan hariç bütün malzemeleri salata kabında karıştırın. Salata tabağına aldığınızda üzerine kuru soğanları ekleyin. Tuzu, zeytinyağını ve taze limon suyunu üzerine ekleyip servis edin.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.