'Bugün ne pişirsem ' diyenlere günün menüsü (22 Kasım 2019)

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size olabildiğince yardımcı olacak günün menüsünde bugün düğün çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve kemalpaşa tatlısı var. Birbirinden lezzetli tariflere bir bakalım.

Düğün çorbası

Malzemeler

- 350-400 g kuzu gerdan eti

- 3 yemek kaşığı un

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- 1 yumurta sarısı

- Pul biber

- 2-3 yemek kaşığı tereyağı

- Limon suyu

Yapılışı

Etleri kuşbaşı doğrayarak haşlayalım. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikleyelim. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için yoğurt ve unu güzelce çırpalım, yumurta sarısını ve az limon suyu ilave ederek iyice karıştıralım. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı birkaç dakika daha kaynatalım. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım. İsteğe göre çorbaya sirkede eklenebilir.

Tas kebabı

Malzemeler

- 800 gram kuşbaşı dana eti

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 3 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı un

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy havuç

- 3 su bardağı sıcak su

- 4 adet tane karabiber

Yapılışı

1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın. Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin. Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.

İpucu

İlk olarak yüksek ateşte renk alana kadar kavuracağınız dana etlerini öncelikle kendi suyunda pişirin. Sosun berrak olması için bu esnada yüzeye çıkan kahverengi köpük kısımlarını tencereden alın. Arzuya göre yemeğin suyuna bir parça daha kıvam verecek olan unu kullanmayabilir, kıvamı sadece patatesin nişastası ile yakalayabilirsiniz.Kuru soğanı rendeledikten sonra kullanabilir, salça yerine rendelenmiş domates tercih edebilirsiniz.

Pirinç pilavı

Malzemeler

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1,5 su bardağı baldo pirinç

- 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

- 1 adet kesme şeker

- 4 damla limon suyu

- 1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tereyağı ve ayçiçek yağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Berrak bir su çıkana kadar soğuk suda yıkadığınız pirincin fazla suyunu süzdürün. Şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri kavurmaya başlayın. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için esmer şeker ve taze sıkılmış limon suyunu ilave edin. Sıcak tavuk suyunu katıp tuzla tatlandırın. Sadece bir kez tahta bir kaşıkla karıştırdığınız pilavı, kapağını kapattığınız pilav tenceresinde kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Sürenin sonunda pirinçler uzayıp suyunu çektiğinde pilavın üzerine kağıt havlu örtün, kapağını kapatın. Arzuya göre tencereyi de nemli bir mutfak beziyle sarıp demlenmesi için bir kenarda bekletin.

İpucu

Pilav yapımında kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin.Pirinçleri önceden yıkayıp çok uzun süre dışarıda bekletmeyin ki yapısında kırılmalar meydana gelmesin.Kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde ılık suda bekletip suyunu süzdükten sonra daha az miktarda sıcak su ekleyip salma usulü pirinç pilavı da hazırlayabilirsiniz. Pirinçin türüne göre su ekleme müktarı değişiklik gösterebilir.

Kemalpaşa tatlısı

Malzemeler

Şerbet için

- 2 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

- 2 su bardağı un

- Yarım tatlı kaşığı karbonat

- 2 yumurta

- 5 yemek kaşığı margarin

- 250 gr tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

- Hindistan cevizi

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerini ufalanmış fındık veya hindistan cevizi ile süsleyin.

İpucu

Tatlının içerisine beyaz peynir yerine, mozarella veya süzme peynir de kullanılabilir. Hamurun kıvamı yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz. Kıvamını tutturabilmek için, hamurun üzerini örtüp 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Hamurları pişirmeye başladığınızda tencerenin kapağını açmayın. 10 dakika sonunda tatlının pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Pişen tatlıları tencereden başka bir kaba dökün ve buzdolabında bekletin. Tatlıları alırken kaşık veya çatal kullanmayın. Aksi halde hamurlar dağılmaya başlayacaktır.

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